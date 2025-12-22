Los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412 y 61.366, primeros quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412 y 61.366 son los cinco primeros quintos premios de la Lotería de Navidad 2025, dotados con 6.000 euros al décimo. Todavía quedan por salir en este sorteo el Gordo, un tercer premio y otros tres quintos premios. Aragón ha sido el destino de una buena parte del primer quinto premio, que se ha podido vender en la localidad de Andorra, en Teruel, y Zaragoza, donde se habían consignado 150 y 20 series del 23.112 respectivamente. Más repartidos han estado los dos siguientes quintos premios.

Los quintos han tardado un poco en salir. Los dos primeros los han cantado con solo cinco minutos de diferencia en la cuarta tabla las niñas Alba Yadira Machaca Tapia y Italy Andrea Blanco Flores — número y premio respectivamente— con Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo en la extracción de las bolas de número y premio de los bombos.

Primer quinto premio, el 23.112 La anécdota la ha protagonizado un afortunado con el primer quinto premio que se encontraba en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid. Miguel Ángel ha mostrado en su móvil un décimo de este número. "Me suena he mirado, y sí era el que tenía, un quinto premio", ha contado en TVE este espectador agraciado con un quinto premio que había adquirido más de 30 décimos de Lotería. 01.29 min El 23.112, primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Tercer quinto premio, el 77.715 El tercer quinto premio ha sido el más repartido de todos, con series consignadas en administraciones de prácticamente toda la geografía española, aunque Burgos y Zaragoza, con 60 series consignadas en cada provincia, son los lugares donde pueden haberse vendido más décimos, y también en la localidad alicantina de Elda, donde una administración tenía asignada una administración ha podido vender 38 series. Una administración de Manises, la número 3, ha vendido dos de los ocho quintos premios, el 23.112 y el 77.715. La encargada ha contado emocionada en RNE como además han repartido el tercer premio del sorteo, el 90.693. “🔴#LoteríaRTVE "Hoy es una montaña rusa. Cuando lo das, explotas". La emoción de una lotera de Manises, que ha dado hoy dos quintos y el tercer premio de la Lotería de Navidad



🔍 Busca tu número: https://t.co/MUqIKx0uSH pic.twitter.com/HoPT0e3QWG" — Radio Nacional (@rne) December 22, 2025 Ha salido en la quinta tabla, con los niños Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, dos hermanos, cantando número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangu, encargados de la extracción de número y premio 02.06 min 77.715, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Cuarto quinto premio, el 25.412 El 25.412 ha sido el cuarto quinto premio en salir. Lo ha hecho en la sexta tabla a las 11:46 y solo dos minutos más tarde, a las 11:48 lo ha hecho el siguiente, el 61.366. El primer número afortunado del sorteo, ha sido el 74.048, agraciado con el segundo premio —125.000 euros por décimo— ha salido en la primera tabla del sorteo a las 9:21 horas y lo han cantado Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao, con Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue en la extracción de las bolas. Después, en la segunda tabla, a las 9:58 horas ha salido el primer cuarto premio para el 78.477, dotado con 20.000 euros al décimo. Además del Gordo, dotado con 400.000 euros al décimo, el segundo y el tercer premio, la Lotería de Navidad reparte dos cuartos y ocho quintos premios. A los quintos premios les corresponden 300 euros por cada euro jugado, lo que supone 6.000 euros para cada décimo de los números ganadores. Cada serie de los quintos premios está dotada con 60.000 euros. Con un décimo agraciado con el quinto premio no se tributa nada a Hacienda, ya que solo es a partir de 40.000 euros, es decir, que con los quintos premios solo si se tienen siete décimos o más (42.000 de premio) se produciría una retención del 20% sobre los 2.000 euros que superan el límite.