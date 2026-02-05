El tiempo hoy, 5 de febrero, en España: la inestabilidad continúa, con precipitaciones y rachas muy fuertes de viento

La borrasca Leonardo extiende este jueves su influencia castigando a la mayor parte de las comunidades con precipitaciones fuertes y persistentes, así como con rachas muy fuertes de viento generalizadas en la mayor parte de la Península y Baleares, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Habrá con acumulados significativos en el entorno del Estrecho, zonas de montaña del centro y mitad sur peninsular y en Galicia, donde las lluvias irán ocasionalmente acompañadas con tormenta y granizo. Se esperan acumulados significativos en otras regiones de la meseta sur, en Extremadura o el oeste de Castilla y León.

Se prevén nevadas en montañas del centro y norte, con una cota en torno a los 1500 a 1800 metros en Pirineos y superior a los 2.000 metros en el resto, donde bajará al final hasta los 1500. Habrá heladas débiles en Pirineos que podrán afectar puntualmente a otras montañas de la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada para las mínimas, y pudiendo hacerlo de forma localmente notable en zonas del extremo del este peninsular. Únicamente se mantendrán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante noroeste y las mínimas en el suroeste y en Canarias, donde no se esperan cambios.

Soplará viento moderado de oeste y suroeste en la mayor parte del país, flojo de dirección variable en interiores del cuadrante nordeste y predominando la componente sur en el Cantábrico y alto-medio Ebro.

Salvo en el citado nordeste peninsular, se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes de manera generalizada en la Península y Baleares, siendo también posibles en zonas altas de las islas Canarias occidentales; en total, 14 comunidades van a estar en aviso en las próximas horas por esas rachas fuertes. En Andalucía y en Castilla-La Mancha el viento puede alcanzar los 90 kilómetros por hora.

