El tiempo hoy, 4 de febrero, en España: cielos nubosos y lluvias generalizadas

Los frentes asociados a la borrasca Leonardo –sistema de bajas presiones de alto impacto- mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con algunos claros en zonas de la fachada oriental y en Baleares, y habrá lluvias generalizadas en todo el territorio nacional, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Andalucía, en aviso rojo y donde se han desalojado a 3.000 ciudadanos residentes en zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga por prevención, es la región que más va a sufrir precipitaciones fuertes con acumulados que podrán superar los 200 litros en zonas de Cádiz y Málaga y los 150 l. en Granada y Jaén.

También habrá precipitaciones de intensidad fuerte y persistente en Galicia –con tormentas y ocasionalmente granizo- y en las montañas del oeste.

La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde los 800-1.100 metros hasta superar los 1800-2000 metros, exceptuando en el nordeste peninsular donde se quedará en 1.500 metros. Se prevén nevadas con probables acumulados significativos durante la primera mitad del día en montañas del centro y norte peninsular, así como áreas aledañas de la meseta Norte y nordeste de la Sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas con pocos cambios o en descenso en Baleares y tercio nordeste peninsular y en aumento en el resto. Las temperaturas mínimas irán en aumento en el tercio sur y extremo oeste peninsulares y con pocos cambios en el resto del país.

Viento moderado en la mayor parte del país, aunque se prevén rachas muy fuertes de viento en amplias zonas de Andalucía, Ceuta, litorales de Galicia y Cantábrico, así como probables en zonas del interior del este peninsular, litoral sureste y sur de Baleares.

