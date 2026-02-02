El tiempo hoy 2 de febrero en España: cielos nubosos y lluvias persistentes en gran parte del país
- Se prevé el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la Península y Baleares
Para este lunes 2 de febrero se prevé el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la Península y Baleares, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares, mientras que en la mitad occidental se esperan localmente fuertes acompañadas por tormenta y granizo menudo.
Galicia es la región en la que habrá un mayor acumulado por las precipitaciones. También en zonas de montaña y aledañas de la vertiente atlántica y Pirineos, principalmente en la vertiente sur, y en las del sur de Andalucía, principalmente en la vertiente oeste de Serranía de Ronda.
Se prevé nieve en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, en cotas por encima de 1600 y 1800 metros y bajando al final a 900-1200 metros con acumulados en cotas altas. Habrá heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste.
En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en la mitad oeste peninsular, en zonas litorales del sureste de Andalucía y Ceuta. Y máximas en ascenso en el resto de la Península Ibérica, Melilla y Baleares.
Las temperaturas mínimas estarán en descenso en el oeste y en ascenso en el resto. En Canarias en ligero descenso en el interior.
Fuertes rachas de viento en el litoral norte y del suroeste de Andalucía
Se prevé intervalos de rachas de viento muy fuertes en el litoral Cantábrico y gallego, sur y suroeste de Andalucía. También en zonas de montaña y aledañas del interior peninsular.
En el resto, predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares. En Canarias, vientos del noroeste moderados.
