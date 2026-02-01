Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en directo hoy la final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic disputan este domingo la final del Open de Australia en Melbourne, donde ambos tenistas buscan levantar el primer Grand Slam de 2026 en el décimo enfrentamiento entre el español y el serbio, actualmente número uno y cuatro del mundo.

La previa

Alcaraz y Djokovic disputan el partido por el título tras vencer en semifinales a Alexander Zverev y Jannik Sinner, respectivamente, tras sendos triunfos después de cinco sets el pasado viernes.

El tenista español busca su primer Open de Australia, único grande que le falta por conquistar, ante un Novak Djokovic que persigue su undécimo título en Melbourne y el vigesimoquinto Grand Slam que le permitiría superar los 24 de la australiana Margaret Court.

Djokovic es el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años, ofreció un recital de juego y resistencia. Demostró su vigencia en la competición a pesar de que las preguntas sobre su retirada son más frecuentes que las de sus aspiraciones.

El balance entre los dos tenistas es favorable al serbio, con cinco victorias por cuatro del español, con el último precedente de las semifinales del US Open donde el murciano superó al serbio, pero con el triunfo del tenista de Belgrado en los cuartos de final en Australia en 2025.

El duelo de este domingo será la quinta final en la que ambos jugadores se ven las caras, con dos triunfos para Alcaraz -Wimbledon 2023 y 2024-, y dos para Djokovic -Juegos Olímpicos de París 2024 y Cincinnati 2023.

El encuentro servirá como revancha de la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 donde Novak Djokovic se colgó la medalla de oro ante el murciano por un doble 7-6.