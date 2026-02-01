Gaza se prepara para la apertura limitada del paso de Ráfah mientras se intensifican los ataques israelíes

Gaza se prepara para que Israel reabra este domingo el cruce de Ráfah entre Egipto y la Franja, que ha permanecido casi completamente cerrado desde mayo de 2024. Sin embargo, esta apertura quedará limitada únicamente a personas, bajo condiciones drásticas.

Esta reapertura, prevista como parte del plan de Trump aceptado en octubre, se produciría en medio de un alto el fuego muy frágil. Los ataques israelíes del sábado causaron la muerte de 32 personas, entre ellas mujeres y niños, según la Defensa Civil de Gaza. Israel, por su parte, ha declarado que llevó a cabo bombardeos en respuesta a las violaciones del alto el fuego.

El cruce de Ráfah es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el exterior que no pasa por Israel. Ha permanecido cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron el control en mayo de 2024, salvo una reapertura limitada a principios de 2025 como parte de una tregua previa que fracasó.

Una imagen satelital muestra camiones amontonados en el cruce fronterizo de Rafah , entre Egipto y la Franja de Gaza, el 29 de enero. Vantor/vía REUTERS

El Ministerio de Sanidad de Gaza, sin permiso de la OMS El Ministerio de Sanidad de Gaza ha asegurado este domingo a EFE que todavía no ha recibido ninguna indicación ni permiso por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar el traslado que había previsto hoy de pacientes fuera de la Franja palestina por el paso de Ráfah. En total, según detalla Sanidad, para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes). Ninguno de ellos se ha preparado para el viaje de hoy, agrega el Ministerio.

Anuncio del Ministerio de Defensa israelí El cruce se abrirá el 1 de febrero "en ambas direcciones, solo para la circulación limitada de personas", anunció el viernes COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados. “📢UPDATE:



In accordance with the ceasefire agreement and the directive of the political echelon, the Rafah Crossing will open this coming Sunday (February 1st) in both directions, for limited movement of people only.



Exit from and entry into the Gaza Strip via the Rafah… pic.twitter.com/jp8g3dP3Al“ — COGAT (@cogatonline) January 30, 2026 Se requerirá una autorización de seguridad previa de las autoridades israelíes para entrar y salir de la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea conocida como EUBAM Ráfah, según un comunicado de COGAT, al que ha tenido acceso RTVE.es. Una fuente en la frontera egipcia declaró a AFP este sábado que el domingo se dedicaría principalmente a los preparativos y aspectos logísticos, incluyendo la llegada de una delegación de la Autoridad Palestina. El cruce fronterizo se abrirá el domingo "a modo de prueba" para permitir el paso de palestinos heridos antes de su apertura total el lunes, según han informado a AFP otras tres fuentes en el cruce. "Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el número de palestinos autorizados a entrar y salir", han indicado estas mismas fuentes, especificando que Egipto planea permitir la entrada a "todos los palestinos a quienes Israel autorice a salir".