El tiempo hoy 1 de febrero en España: Precipitaciones generalizadas en la Península
- Precipitaciones persistentes puntualmente acompañadas de tormentas en el oeste de Galicia y del Sistema Central
La entrada de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente dejarán este domingo en la Península cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en montañas de la mitad norte.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que esas lluvias persistentes podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y del Sistema Central, y ha puntualizado que no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, en el sureste y en Melilla.
En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.
En cuanto a Canarias, se espera que esté nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto, con predominio de la nubosidad alta.
Máximas en ascenso en Península y Baleares
Las temperaturas máximas irán en ascenso en la Península y en Baleares y, en cambio, las mínimas descenderán en el tercio este y ascenderán débilmente en el resto peninsular y en Baleares. Para Canarias se prevén pocos cambios, y habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo.
La previsión meteorológica contempla asimismo que el viento será de componente sur y suroeste en la península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales, con intervalos de fuerte en los de Galicia; en Canarias se prevé viento del noreste moderado.
