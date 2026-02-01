El tiempo hoy 1 de febrero en España: Precipitaciones generalizadas en la Península

La entrada de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente dejarán este domingo en la Península cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en montañas de la mitad norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que esas lluvias persistentes podrán ser fuertes e ir acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y del Sistema Central, y ha puntualizado que no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, en el sureste y en Melilla.

En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.

En cuanto a Canarias, se espera que esté nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto, con predominio de la nubosidad alta.