Alcaraz y Djokovic se citan con la historia en la final del Open de Australia
- El serbio busca ser el primer tenista con 25 Grand Slam, y el español, el más joven en ganar los cuatro grandes
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz tienen una cita con la historia del tenis este domingo en la final del Open de Australia, donde el serbio busca superar a Margaet Court y convertirse en primer tenista, hombre o mujer, en sumar 25 Grand Slam, y el español, en erigirse en el más joven de todos los tiempos en ganar los cuatro grandes.
Hasta diez veces ha levantado el título Djokovic en Melbourne, el último en 2022 ante el ruso Daniil Medvedev, algo que todavía no ha conseguido el murciano tras haber superado este año su techo batiendo en cuartos de final a De Miñaur, y en semifinales al germano Alexander Zverev.
En claro desafío al desgaste propio de la edad, Djokovic se ha convertido en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.
Por su parte, Alcaraz, con 22 años, tiene a tiro batir otro récord de precocidad y convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam, superando a un Rafa Nadal que lo consiguió con 24 años, 4 meses y 10 días, cuando levantó la copa en el US Open de 2010.
Décimo duelo entre ambos
Ocurra lo que ocurra, el español ya ha inscrito su nombre junto al de las leyendas que saben lo que es jugar cuatro finales consecutivas de Grand Slam, una proeza que lidera Roger Federer con diez, por seis de Djokovic, cinco de Sinner y Nadal, por las cuatro que sumaron también Andre Agassi y Rod Laver.
Hace un año, Carlos Alcaraz fue claro al analizar su derrota ante Novak Djokovic en los cuartos de final en Australia tras haber ganado el primer set: "Me ha faltado atacar más el segundo set y no dejar que volviese", algo que, a buen seguro, tendrá en mente a la hora de afrontar un encuentro con sabor a revancha, por el encuentro de 2025, y por la final olímpica perdida por el murciano en París 2024.
Será el décimo enfrentamiento entre ambos, el quinto en una final con un balance ligeramente favorable al tenista de Belgrado (5-4) en el cómputo global, y empate (2-2) en los duelos por el título, donde Alcaraz salió campeón en las ediciones de Wimbledon 2023 y 2024 mientras Djokovic levantó el título en Cincinnati 2023 y los Juegos de París 2024.
Ambos llegan tras firmar dos épicas victorias en cinco sets en las semifinales ante Alexander Zverev y Jannik Sinner para dos jugadores a los que les separan 16 años, pero les acerca un tenis de muchos quilates.