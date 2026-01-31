Alcaraz y Djokovic se citan con la historia en la final del Open de Australia

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz tienen una cita con la historia del tenis este domingo en la final del Open de Australia, donde el serbio busca superar a Margaet Court y convertirse en primer tenista, hombre o mujer, en sumar 25 Grand Slam, y el español, en erigirse en el más joven de todos los tiempos en ganar los cuatro grandes.

Hasta diez veces ha levantado el título Djokovic en Melbourne, el último en 2022 ante el ruso Daniil Medvedev, algo que todavía no ha conseguido el murciano tras haber superado este año su techo batiendo en cuartos de final a De Miñaur, y en semifinales al germano Alexander Zverev.

En claro desafío al desgaste propio de la edad, Djokovic se ha convertido en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años.

Por su parte, Alcaraz, con 22 años, tiene a tiro batir otro récord de precocidad y convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam, superando a un Rafa Nadal que lo consiguió con 24 años, 4 meses y 10 días, cuando levantó la copa en el US Open de 2010.