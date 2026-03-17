La presidenta de México valora el "acercamiento" de Felipe VI y aboga por seguir "avanzando en el diálogo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha agradecido este martes el "acercamiento del rey" Felipe VI, quien reconoció el lunes "abusos y controversias éticas" durante la colonización de América por parte de los conquistadores españoles, y ha afirmado que, tras el "enfriamiento de las relaciones" con España de los últimos años, "hay que reconocer" ese gesto "y seguir avanzando en el dialogo".

"Es un acercamiento del rey que reconocemos, a diferencia de hace varios años, donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés) López Obrador y hubo, realmente, un enfriamiento de las relaciones", ha expresado la mandataria en su habitual rueda de prensa diaria, en la que ha hecho referencia a la misiva, enviada en 2019, en la que su antecesor en la Presidencia pedía que el monarca se disculpara por los "atropellos" de la conquista, algo que no sucedió y deterioró las relaciones bilaterales hasta el punto de que Sheinbaum declinó invitar al rey a su investidura, en 2024.

"Puede uno decir... 'bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido'" Este lunes, Felipe VI visitó en Madrid la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, y allí se refirió a los "abusos y controversias éticas" durante la colonización española de América. "Hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos. Pero hay que conocerlos, en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", dijo el jefe de Estado. Sheinbaum ha valorado, primero, el "gesto" del monarca de ir la exposición y después su declaración, aunque ha matizado: "Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo". Felipe VI reconoce "mucho abuso" en la conquista de América, un gesto de acercamiento a México La mandataria mexicana ha apuntado también que en España ha habido "una cantidad de críticas" al rey por su declaración." Porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México eran unos bárbaros y allá civilizados". "Hay muchos españoles que todavía creen eso, que aquí había barbarie, cuando aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos", ha argumentado, y ha apostado por "seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento de las "grandes civilizaciones" que existían en Mesoamérica y en otros lugares "de lo que hoy llamamos América Latina". Consultada por la posibilidad de invitar al rey a México, Sheinbaum ha sido cautelosa: "Pues vamos a ver... pero sí hay que reconocer el gesto del rey". De la petición de perdón a una carta no contestada: un desencuentro México - España que se remonta a 2019