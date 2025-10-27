México asegura que las relaciones con España "no se han roto" pero espera disculpas por las "atrocidades del pasado"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que las relaciones con España permanecen activas, aunque su Gobierno sigue esperando una disculpa por "las atrocidades" cometidas hace cinco siglos, durante el descubrimiento de América.

Sheinbaum ha recordado la carta que envió a España el expresidente Andrés Manuel López Obrador poco antes de dejar el poder, en la que emplazaba a Felipe VI a pedir perdón por los "abusos" y los "innumerables crimines" de la conquista.

"Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones", ha señalado Sheinbaum durante una conferencia de prensa.

Este desencuentro entre España y México a raíz del descubrimiento de las civilizaciones prehispánicas latente desde hace seis años, cuando López Obrador hizo llegar la carta a Felipe VI: "Envié ya una carta al rey de España y otra al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", relató el expresidente tras el envío.

"La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor", sostuvo en su mensaje epistolar.

El enfrentamiento diplomático se avivó hace poco más de un año, cuando Sheinbaum vetó al rey de su toma de posesión como presidenta electa de México. En respuesta a esta "inaceptable" exclusión, el Gobierno de España tomó la decisión de no acudir a México para la toma de posesión.

El Gobierno de México "sigue esperando esa respuesta" En este contexto, la mandataria de México ha hecho mención del episodio diplomático derivado de la misiva remitida por López Obrador en 2019. El expresidente envió estas cartas al rey de España y al papa Francisco, pidiendo una reflexión histórica sobre la conquista y los agravios a los pueblos originarios. A su juicio, López Obrador envió una carta "muy diplomática" solicitando una forma de perdón por las "atrocidades del pasado". En contraste con el tono de la carta del mexicano, Sheinbaum ha asegurado que la respuesta de España fue "poco diplomática y con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España". Con todo esto, la presidenta mexicana ha subrayado que comparte la postura de su antecesor y que el país "todavía sigue esperando esa respuesta". Leonor hace un llamamiento a la "convivencia" y la defensa de los valores comunes en los Princesa de Asturias