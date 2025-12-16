No tendrás que declarar todos los bizums a partir de 2026, es una medida para empresas y autónomos
Circula en redes sociales y en publicaciones de Internet que, a partir de enero de 2026, se tendrán que declarar todos los pagos realizados con Bizum y que podrán considerarse donaciones los pagos entre particulares. Es falso. Hacienda afirma que se trata de "informaciones incorrectas" y aclara que la nueva normativa afectará únicamente a "los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España", no a los bizums entre amigos o familiares.
"Si unos padres le hacen un bizum de 300€ a su hijo para ayudarle a pagar la hipoteca lo tienen que declarar", leemos en un mensaje de X que se ha compartido 6.000 veces desde el 14 de diciembre. "A partir de enero de 2026 ya no podrás enviar esos 100 o 200 € al mes por Bizum a tu hijo o a un familiar para ayudarle. Hacienda los considerará donativos", asegura otra publicación de la misma red social, que se ha compartido 2.000 veces desde el 15 de diciembre. El post adjunta un vídeo de 1 minuto y 6 segundos de duración de un programa de televisión en el que se difunde esta información.
Es falso que a partir de 2026 haya que declarar todos los bizums entre particulares. Los mensajes de redes tergiversan el Real Decreto 253/ 2025 aprobado en abril que modifica algunas obligaciones fiscales de cara a 2026. Según leemos en el artículo 38 bis, los bancos y plataformas de pago estarán obligadas a remitir mensualmente a la Agencia Tributaria (AEAT) los datos de todas las operaciones realizadas por Bizum, sin límite de cantidad. Tal y como puedes comprobar, esta medida solo afectará a empresarios y autónomos y se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a facilitar esta información si se superaba el límite de 3.000€.
La AEAT, en una nota aclaratoria, asegura que las informaciones que se están difundiendo en Internet sobre un supuesto impacto de Bizum son "incorrectas". El ministerio de Hacienda explica que esta obligación recae sobre los bancos y plataformas de pago, pero no sobre los ciudadanos. Además, Hacienda insiste en que "solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España". Por tanto, la medida afecta a empresarios y autónomos y "quedan excluidos los cobros entre particulares" sin actividad económica.
La norma no convierte los bizums entre particulares en donaciones
La nueva norma afecta exclusivamente a ingresos recibidos por cuentas relacionadas con actividades económicas. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, asegura que "se está desinformando" al difundir que esta obligación afectará también a particulares.
Cruzado explica a VerificaRTVE que, "un pago entre familiares o amigos, independientemente del medio de pago, puede considerarse donación, pero no es el banco quien tiene que declararlo, sino el donante". En este caso, sería el contribuyente quien, en su caso, tendría que cumplir con las obligaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por tanto, la consideración fiscal de una donación depende de las circunstancias reales del pago, no del canal utilizado para enviarlo.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, pone otro ejemplo: "En Wallapop, se está vendiendo entre particulares, cuando en realidad lo que están haciendo es una actividad económica". En este caso, asegura, "el contribuyente es quien tiene que declarar estos fondos" independientemente del medio de pago.
En RTVE.es ya te explicamos qué implicaciones tiene esta nueva norma que solo afecta a empresarios y profesionales, sin límite de cantidad. El objetivo es garantizar que todas las transacciones estén registradas y evitar el fraude fiscal, pero no pone el foco en los pagos e ingresos cotidianos. Otros medios también recogen que los pagos por Bizum entre particulares se podrán seguir realizando sin consecuencia fiscal alguna (1,2,3).
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de la desinformación que circula en torno a las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Te aclaramos que Hacienda no multará a todos los familiares que compartan cuenta bancaria con sus hijos y que no se trata de una "donación encubierta", como señalaban algunas publicaciones en Internet. También te hemos explicado que no te pueden multar por sacar 3.000 euros en efectivo sin avisar ni por tener una segunda residencia sin utilizar.