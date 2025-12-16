No tendrás que declarar todos los bizums a partir de 2026, es una medida para empresas y autónomos

Circula en redes sociales y en publicaciones de Internet que, a partir de enero de 2026, se tendrán que declarar todos los pagos realizados con Bizum y que podrán considerarse donaciones los pagos entre particulares. Es falso. Hacienda afirma que se trata de "informaciones incorrectas" y aclara que la nueva normativa afectará únicamente a "los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España", no a los bizums entre amigos o familiares.

"Si unos padres le hacen un bizum de 300€ a su hijo para ayudarle a pagar la hipoteca lo tienen que declarar", leemos en un mensaje de X que se ha compartido 6.000 veces desde el 14 de diciembre. "A partir de enero de 2026 ya no podrás enviar esos 100 o 200 € al mes por Bizum a tu hijo o a un familiar para ayudarle. Hacienda los considerará donativos", asegura otra publicación de la misma red social, que se ha compartido 2.000 veces desde el 15 de diciembre. El post adjunta un vídeo de 1 minuto y 6 segundos de duración de un programa de televisión en el que se difunde esta información.

Es falso que a partir de 2026 haya que declarar todos los bizums entre particulares. Los mensajes de redes tergiversan el Real Decreto 253/ 2025 aprobado en abril que modifica algunas obligaciones fiscales de cara a 2026. Según leemos en el artículo 38 bis, los bancos y plataformas de pago estarán obligadas a remitir mensualmente a la Agencia Tributaria (AEAT) los datos de todas las operaciones realizadas por Bizum, sin límite de cantidad. Tal y como puedes comprobar, esta medida solo afectará a empresarios y autónomos y se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a facilitar esta información si se superaba el límite de 3.000€.

La AEAT, en una nota aclaratoria, asegura que las informaciones que se están difundiendo en Internet sobre un supuesto impacto de Bizum son "incorrectas". El ministerio de Hacienda explica que esta obligación recae sobre los bancos y plataformas de pago, pero no sobre los ciudadanos. Además, Hacienda insiste en que "solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España". Por tanto, la medida afecta a empresarios y autónomos y "quedan excluidos los cobros entre particulares" sin actividad económica.