La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 16 de diciembre

La Revuelta regaló ayer a todos los espectadores un momento de nostalgia con la interpretación improvisada que hizo Ana Torroja de "Mujer contra mujer", uno de los himnos más clásicos de Mecano.

La tierna anécdota de Ana Torroja con una fan

La cantante Ana Torroja ha disfrutado de una exitosa carrera tanto en su etapa como vocalista de Mecano como en solitario. Y en su visita a La Revuelta explicó a David Broncano que, desde hace años, intenta cerrar sus conciertos atendiendo a las peticiones de su público. Una costumbre que mantiene desde que, en un concierto en Chile, observó a una niña llorando en primera fila y su padre le explicó que no había cantado su canción favorita. La artista lo solventó subiéndola al escenario e interpretando a capela el tema en cuestión. Y ayer, escuchando las solicitudes del público, volvió a hacerlo arrancándose a cantar “Mujer contra mujer”.

La marquesa de Torroja contó también que, aunque tuvo dudas porque no se sentía merecedora del título nobiliario, terminó aceptándolo por petición de su padre cuando éste enfermó. El marquesado fue otorgado a su abuelo durante el franquismo por sus méritos como ingeniero civil, docente e investigador. Por último, ante la eterna pregunta sobre si considera viable una reunión de Mecano, la cantante reconoció que “no es imposible, pero sí muy poco probable”, aunque confesó que es una respuesta suavizada para no poner tristes a los seguidores de la banda. Vuelve a disfrutar de la entrevista de Ana Torroja con David Broncano en La Revuelta.