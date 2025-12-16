La mejora de las comunicaciones en Extremadura: la asignatura pendiente para el futuro dirigente de la Junta

La necesidad de mejorar las comunicaciones e infraestructuras de transporte en Extremadura se sitúa de nuevo en el centro del debate público a las puertas de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Aunque es el Gobierno central el que asume muchas de estas competencias, el Ejecutivo regional puede jugar un papel importante para exigir con firmeza que se ejecuten esas mejoras.

Las incidencias en materia de transportes, sobre todo en el tren, levantan críticas y reproches a las administraciones a todos los niveles. Desde hace décadas, la percepción de la población es la de una red obsoleta, marcada por los retrasos y la precariedad del servicio.

Un servicio ferroviario marcado por las incidencias Aunque Renfe no ofrece datos desglosados por comunidades autónomas sobre las incidencias en la red ferroviaria, la extremeña es famosa por los retrasos y las averías, sobre todo en la línea que conecta Extremadura con Madrid. Así lo asegura la plataforma Milana Bonita, que reivindica desde hace años un tren digno. Su portavoz, Juan Carlos López, insiste en que, aunque es cierto que las incidencias se han reducido en los últimos años, todavía queda camino por recorrer: "Tenemos los trenes de desecho. Aquí, en Extremadura, vienen a morir los trenes que ya han circulado a lo largo y ancho de otras comunidades autónomas y cuando llegan aquí, sí que se estropean". Cinco frecuencias diarias unen la capital y Badajoz, la ciudad con más población de Extremadura. Solo tres de ellas circulan en eléctrico en el tramo que conecta Plasencia con la capital pacense. Es el llamado ‘tren de altas prestaciones’, un servicio ALVIA que se puso en marcha en julio de 2022, que permite circular a mayor velocidad, pero que no es equiparable al AVE. El mayor ‘palo en la rueda’ con el que se encuentra la alta velocidad desde Extremadura hasta Madrid es el trazado por Castilla-La Mancha, aún sin definir. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se está trabajando en la tramitación ambiental del trazado por Toledo: “Hemos acordado agilizar la aprobación del estudio informativo con una solución que (...) permite ejecutarse con la máxima rapidez para que el AVE llegue a Extremadura en el menor plazo posible”. Ese plazo está fijado en el año 2030, aunque desde Milana Bonita, aseguran que las continuas prórrogas que se han dado en los plazos para la llegada de la alta velocidad en Extremadura, solo alimentan la sensación de aislamiento y desigualdad con respecto a otras comunidades autónomas: “El plazo no se va a cumplir. Si se electrifica la vía convencional, como poco la visión sería 2035”. Algunos usuarios extremeños aceptan con cierta resignación el calendario. Álvaro Dorado es un joven natural de Valencia de Alcántara. Viaja con frecuencia a Madrid para visitar a su hermana, pero prefiere desplazarse en coche antes que coger el tren: "Aunque me gasto más dinero en gasolina, lo prefiero. Tardo menos en llegar y me ahorro el quedarme tirado".

Otras comunicaciones La vertebración del territorio a través de los transportes no pasa solo por la conexión ferroviaria con Madrid, sino por el impulso también de otras infraestructuras convencionales como la ‘vía de la Plata’, corredor que conectaba todo el oeste peninsular y que fue cerrado hace 40 años: “De Plasencia hasta Astorga, es una infraestructura que podría hacer que nuestros pueblos se manejaran de una manera más efectiva y fijar población en los municipios”, asegura Juan Carlos López. Otro reto clave es reforzar el enlace ferroviario con el país vecino. El trazado de la alta velocidad en el tramo portugués sigue unos plazos diferentes a los que marca el Ministerio de Óscar Puente. El gobierno luso fija en 2034 el plazo estimado para la llegada del AVE desde Madrid a Lisboa, pasando por Extremadura.