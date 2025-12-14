Maíllo y De Miguel cargan contra Guardiola por adelantar las elecciones: "Es una soberbia que hay que castigar"
- Creen que el adelanto electoral le puede salir "mal" a la candidata del PP y que se le "atragante" Vox
- Aseguran que el 21 de diciembre está en juego "el estado de bienestar"
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha llamado este domingo a parar a "las derechas" y su "ola autoritaria" el próximo 21 de diciembre en las elecciones extremeñas y ha cargado contra la candidata del PP a la reelección, María Guardiola, por el adelanto electoral: "Es una soberbia que hay que castigar", ha clamado en un acto electoral para arropar a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en Montijo (Badajoz).
Maíllo ha recordado que Guardiola adelantó las elecciones para poder gobernar sin depender de partidos como Vox, pero ha vaticinado que le va a salir "mal". "El que adelanta elecciones, siempre le sale mal. Aquí tampoco lo va a conseguir, no va a conseguir gobernar como ellos quieren", ha advertido.
También la candidata de Unidas por Extremadura ha augurado que a Guardiola se le podría poner cara del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que "se tuvo que comer a Vox, a un Vox más engorilado con más cubatas encima".
Además, De Miguel ha asegurado que la presidenta de la Junta tiene quedar "muchas explicaciones" sobre "por qué ha antepuesto los intereses" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a los de la tierra". Pues a su juicio, estas elecciones en Extremadura son un "pulso" entre el dirigente 'popular' y el presidente de Vox, Santiago Abascal.
No obstante, se ha mostrado convencida de que el próximo 21 de diciembre, Extremadura podrá "mostrar" al resto del país que "se puede parar a las derechas" con una formación "sin un caso de corrupción, feminista, y limpia" como Unidas por Extremadura.
Críticas a Guardiola por la sanidad e igualdad
No han faltado tampoco reproches a Guardiola por la situación de la sanidad y sobre igualdad en Extremadura. Maillo ha asegurado que el 21-D "nos jugamos dos modelos de sociedad": el que representa el PP, con "privatizaciones", ha avisado, y el de Unidas por Extremadura. En este sentido, el dirigente de IU ha señalado lo que "ocurre en Madrid con (Isabel Díaz) Ayuso se adelanta" a lo que ocurre luego en esta región o en Andalucía.
Por su parte, De Miguel también ha indicado que en las elecciones está en juego "el estado de bienestar" y que no se mire "el bolsillo" cuando se vaya al médico o a la universidad.
Además, la candidata de Unidas Podemos también ha reprochado a la del PP que saque pecho sobre que es feminista cuando metió en su Gobierno al "partido más misógino" y suprimió la Consejería de Igualdad nada más llegar a la Junta. "La igualdad no es un adoquín para golpear", ha subrayado. También ha afeado a Guardiola que "lleve en sus listas a un señor que en la Asamblea de Extremadura dice que el problema no es irse de putas, sino pagarlo con dinero público".
Por otra parte, De Miguel ha defendido que Extremadura necesita "un gobierno valiente, que no se doble ante las eléctricas, ante los grandes propietarios, y que ponga a la gente en el centro". Así, ha prometido "crujir a impuestos a los que quieren especular con las viviendas, y con las tierras donde quieren colocar placas fotovoltaicas".