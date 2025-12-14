Maíllo y De Miguel cargan contra Guardiola por adelantar las elecciones: "Es una soberbia que hay que castigar"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha llamado este domingo a parar a "las derechas" y su "ola autoritaria" el próximo 21 de diciembre en las elecciones extremeñas y ha cargado contra la candidata del PP a la reelección, María Guardiola, por el adelanto electoral: "Es una soberbia que hay que castigar", ha clamado en un acto electoral para arropar a la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en Montijo (Badajoz).

Maíllo ha recordado que Guardiola adelantó las elecciones para poder gobernar sin depender de partidos como Vox, pero ha vaticinado que le va a salir "mal". "El que adelanta elecciones, siempre le sale mal. Aquí tampoco lo va a conseguir, no va a conseguir gobernar como ellos quieren", ha advertido.

También la candidata de Unidas por Extremadura ha augurado que a Guardiola se le podría poner cara del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que "se tuvo que comer a Vox, a un Vox más engorilado con más cubatas encima".

Además, De Miguel ha asegurado que la presidenta de la Junta tiene quedar "muchas explicaciones" sobre "por qué ha antepuesto los intereses" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a los de la tierra". Pues a su juicio, estas elecciones en Extremadura son un "pulso" entre el dirigente 'popular' y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

No obstante, se ha mostrado convencida de que el próximo 21 de diciembre, Extremadura podrá "mostrar" al resto del país que "se puede parar a las derechas" con una formación "sin un caso de corrupción, feminista, y limpia" como Unidas por Extremadura.