Elecciones en Chile, en directo el resultado y ganador: abren los colegios para elegir al sucesor de Boric

Más de 15,7 millones de chilenos elegirán al sucesor del progresista Gabriel Boric entre dos candidatos que están en las antípodas ideológicas: el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara.

Aunque la exministra de Trabajo de Boric ganó la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,8%, todas las encuestas dan como ganador a Kast porque Jara es la candidata única de una amplia coalición progresista y no tiene muchos más votos de donde arañar. El abogado ultraconservador, sin embargo, quedó segundo (23,9%), pero esa misma noche ya recibió el apoyo sin condiciones de los candidatos de la derecha tradicional y de otra extrema derecha más radical.