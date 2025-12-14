Elecciones en Chile, en directo el resultado y ganador: abren los colegios para elegir al sucesor de Boric
- El promedio de encuestas de DatosRTVE le da a Kast el 51,1% de los votos, frente al 34,9% de Jara
- En la primera vuelta celebrada en noviembre, Jara quedó primera con el 26,85% de los votos; seguida por Kast, con el 23,92%
Más de 15,7 millones de chilenos elegirán al sucesor del progresista Gabriel Boric entre dos candidatos que están en las antípodas ideológicas: el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara.
Aunque la exministra de Trabajo de Boric ganó la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26,8%, todas las encuestas dan como ganador a Kast porque Jara es la candidata única de una amplia coalición progresista y no tiene muchos más votos de donde arañar. El abogado ultraconservador, sin embargo, quedó segundo (23,9%), pero esa misma noche ya recibió el apoyo sin condiciones de los candidatos de la derecha tradicional y de otra extrema derecha más radical.
En directo, elecciones en Chile 2025
12:39
Juan Pardo Escámez, director de investigación en Feedback, analiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
Para profundizar sobre la situación en el país, en el #Canal24Horas hablan con Juan Pardo Escámez
12:25
Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales.
#Canal24Horas | Más de 15 millones de chilenos están llamados hoy a las urnas en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales.
¿
12:17
Abren los colegios electorales
Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas han abierto sus puertas para dar comienzo a la segunda vuelta presidencial, en la que se escogerá al sucesor de Gabriel Boric.
Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatoria y elegir entre la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannete Jara, y el ultraderechista y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.
11:59
Más de 15,7 millones de chilenos elegirán el domingo al sucesor del progresista Gabriel Boric en unos comicios en los que las encuestas pronostican una clara victoria de Kast sobre Jara, aunque la incógnita está en el margen del triunfo.
11:58
Buenos días, comenzamos en este punto la narración de la jornada electoral de la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, en la que se enfrentan el ultraderechista José Antonio Kast, claro favorito, y la izquierdista Jeannette Jara.