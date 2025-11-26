Así van las encuestas en Chile: el ultraderechista Kast sería presidente con más del 50% del voto

El candidato ultraderechista a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, ganaría las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre, según el promedio de encuestas de DatosRTVE. Kast se impondría en la segunda vuelta a la comunista y candidata del oficialismo, Jeannette Jara, con algo más del 51% de los votos.

Los dos candidatos llegan a la elección definitiva de las presidenciales en Chile después de una primera vuelta en la que se impusieron entre las ocho opciones políticas disponibles. Jara ganó esa elección con el 26,8% de los votos, pero las primeras encuestas publicadas después de aquella votación reducen sus posibilidades de convertirse en la nueva presidenta de Chile. Jara recibiría el 36,2% de los apoyos en la segunda vuelta, según el promedio de encuestas de DatosRTVE.

Kast compite por tercera vez para llegar a La Moneda con promesas de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular. En la primera vuelta, solo cosechó el 23,9% de los apoyos, pero todo apunta a que ahora aglutinará los votos que entonces se repartieron entre el resto de fuerzas a la derecha del espectro político chileno.

En 2021, José Antonio Kast perdió las elecciones contra el actual presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric. A diferencia de las dos campañas anteriores, cuando Kast puso en el centro su agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales y su defensa de la dictadura del general Pinochet (1973-1990), esta vez ha optado por evitar cualquier polémica y se ha centrado solo en la seguridad, la migración y la economía, las principales preocupaciones ciudadanas.

Jara y Kast buscan nuevos apoyos para ganar la presidencia Desde 2006, ningún mandatario chileno le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. Y, aunque todo apunta a que los que se decantaron por candidatos de derechas en noviembre podrían volver a hacerlo el próximo 14 de diciembre, el trasvase de votos entre la primera y la segunda vuelta no es totalmente directo. Por eso, ambos candidatos intentan seducir a los votantes de las formaciones que no se han posicionado todavía, como la del populista Franco Parisi, que sorprendió al convertirse en la tercera opción en la primera vuelta, y que hizo campaña con el lema 'ni fachos ni comunachos'. "Son ellos quienes tienen que ganarse la opinión de la gente y el PDG [Partido de la Gente], no al revés", ha dicho Parisi, quien, a diferencia de lo que hizo en 2021, cuando pidió el voto por Kast, aún no se ha decantado. El economista liberal y candidato del PDG ha advertido que no dará "cheques en blanco" y que está "abierto" a hablar con cualquier de los dos. Favorito en las encuestas y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast participa con frecuencia en foros internacionales de derecha, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y mantiene reuniones con dirigentes como la italiana Georgia Meloni y el argentino Javier Milei. Se ha convertido en el líder chileno de la extrema derecha, superando a la derecha tradicional. Tanto Johannes Kaiser —más escorado a la extrema derecha— como la exalcaldesa Evelyn Matthei —representante de la derecha tradicional— ya le han garantizado su apoyo tras quedar en cuarto y quinto lugar en la primera vuelta. El ultraderechista libertario solo cosechó el 13,9% de los apoyos, mientras que la representante de la derecha tradicional obtuvo el 12,4%. Jeannette Jara, exministra del Trabajo de Boric, pasó al conocido como balotaje representando a la coalición progresista más amplia de la historia chilena. Aglutina desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, donde ella misma milita desde la adolescencia. Ahora, la candidata ha comenzado una campaña de encuentros con estas voces de la izquierda en los que carga contra su rival, al que define como "una persona autoritaria" y que "denosta al que piensa distinto".