Irán vive nuevas protestas en Teherán pese al bloqueo de Internet y la represión

Los iraníes han vuelto a manifestarse este sábado en distintos barrios de Teherán contra el régimen, a pesar del bloqueo casi total de internet impuesto por las autoridades y del temor a una represión violenta. Las protestas, que comenzaron hace dos semanas, suponen uno de los mayores desafíos para la República Islámica en los últimos años.

Según vídeos verificados por la agencia AFP, varias concentraciones se iniciaron en el norte de la capital, donde los manifestantes corearon consignas contra el Gobierno y golpearon cacerolas. En algunas zonas se lanzaron fuegos artificiales y se escucharon gritos en apoyo a la dinastía Pahlavi, derrocada tras la Revolución Islámica de 1979. Otras grabaciones difundidas en redes sociales muestran protestas en distintos puntos de la ciudad, aunque no todas han podido ser verificadas de forma independiente.

ONG denuncian decenas de víctimas mortales Organizaciones de derechos humanos aseguran que al menos 51 personas han muerto desde el inicio de las protestas el pasado 28 de diciembre, entre ellas nueve menores, y que cientos han resultado heridas. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, ha difundido imágenes que, según afirma, muestran cuerpos de manifestantes en un hospital de Teherán. Otras fuentes indican que el número de muertos asciende ya a 116 personas y hay más de 2600 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. Esta agencia ha sido precisa en múltiples rondas de disturbios anteriores en Irán. Las movilizaciones comenzaron vinculadas al aumento del coste de la vida, pero han derivado en una contestación más amplia al poder. En varios barrios de la capital se han escuchado consignas contra el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí. La teocracia iraní sobrevive a la 'Guerra de los 12 días': así funciona el sistema de los ayatolás Ebbaba Hameida El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha señalado una próxima represión, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Teherán intensificó sus amenazas el sábado, con el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtiendo que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo castigado con la pena de muerte. La declaración transmitida por la televisión estatal iraní dijo que incluso aquellos que “ayudaron a los alborotadores” se enfrentarían al cargo.

Corte de internet y dificultad para verificar la información Desde el jueves, gran parte del país permanece sin acceso a internet por decisión de las autoridades, según la organización Netblocks. Este bloqueo ha reducido drásticamente la salida de información al exterior y dificulta la verificación independiente de lo que ocurre sobre el terreno. La televisión estatal iraní informa sobre bajas de las fuerzas de seguridad mientras reafirma el control sobre la nación. No se habla de los manifestantes muertos, a quienes cada vez más se refiere como “terroristas”. Por otra parte, la televisión estatal reconoció que las protestas continuaron hasta la mañana del domingo, con manifestaciones en Teherán y en la ciudad santa de Mashhad, al noreste. El humo sale de una hoguera que bloquea una calle de Teheran durante las protestas del 10 de enero DPA vía Europa Press DPA / EUROPA PRESS

Condena internacional y advertencias de Washington La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido condenada por varios países occidentales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado el apoyo de la Unión Europea a los iraníes que reclaman libertad y ha denunciado la “represión violenta”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán “aspira a la libertad” y ha advertido de una respuesta contundente si se produce una represión masiva. Por su parte, el líder supremo iraní ha acusado a “vándalos y saboteadores” de actuar al servicio de intereses extranjeros, mientras que el Ejército ha prometido proteger el orden y los intereses nacionales.