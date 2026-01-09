Protestas en Irán: qué las ha provocado, cómo responde el régimen y qué puede pasar ahora

El régimen de los ayatolás vive uno de los momentos más críticos desde su instauración en Irán tras la Revolución Islámica de 1979. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán.

Cada jornada de manifestaciones supone un incremento de las tensiones: a más disturbios, más represión de la autoridad religiosa, con cerca de medio centenar de muertos y el suministro de Internet cortado desde la noche del jueves.

¿Cuál es el detonante y dónde empezaron las protestas? Las manifestaciones comenzaron en Teherán el 28 de diciembre con los comerciantes del Gran Bazar enfurecidos por la fuerte caída del rial, actualmente en mínimos históricos, y una inflación de hasta el 70% en alimentos básicos. Esto ha supuesto la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, motivada por el restablecimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear. La situación crítica de la economía persa se ha visto afectada además por una fuerte sequía que incluso amenazó con evacuar la capital.

¿Qué magnitud tienen y qué las diferencia de las de 2022? La clase clerical dirigente ha sido incapaz de contener los disturbios antigubernamentales, que se han extendido a las 31 provincias de Irán y ahora se dirigen contra la legitimidad del régimen de los ayatolás, con autobuses, coches y motocicletas en llamas, así como incendios en estaciones de metro y bancos, según las propias imágenes de la televisión estatal. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha sofocado disturbios mucho mayores anteriormente, incluidos los de 2022, que fueron detonados por la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba detenida por supuestamente violar las normas islámicas de vestimenta y supusieron una revolución contra el uso del velo en las mujeres. No obstante, ahora el régimen se enfrenta a una situación económica más grave y a una intensificación de la presión internacional, con la reimposición desde septiembre de las sanciones globales por su programa nuclear. Los menores de 30 años, que representan casi la mitad de la población, han tomado el protagonismo en las calles y abogan por derribar los pilares ideológicos fundamentales de la República Islámica: desde los códigos de vestimenta obligatorios hasta las decisiones en materia de política exterior. La teocracia iraní sobrevive a la 'Guerra de los 12 días': así funciona el sistema de los ayatolás Ebbaba Hameida El hiyab, un punto álgido durante las protestas de 2022, ahora se impone de forma selectiva. Muchas mujeres iraníes se niegan abiertamente a llevarlo en lugares públicos. En las protestas actuales, gran parte de los manifestantes expresan su ira por el apoyo de Teherán a los militantes de la región, coreando consignas como "Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán", lo que pone de manifiesto su frustración por las prioridades del líder supremo. La influencia regional de Teherán se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados, desde Hamás en Gaza hasta Hizbulá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak, y por el derrocamiento del dictador sirio Bachar al Asad, estrecho aliado de Irán. Las fragmentadas facciones opositoras externas de Irán llaman cada día a continuar las protestas, y Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto sha gobernante, les ha alentado diciendo: "Los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles", con la disposición de devolver a su familia al poder.

¿Cómo está respondiendo el régimen de los Ayatolás? Hasta ahora, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado un "patrón mortal" de las fuerzas de seguridad en Irán y han pedido al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que ordene a los agentes detener el "uso ilegal" de la fuerza para disolver las manifestaciones. Las protestas se han saldado con al menos 45 muertos por el momento, incluidos ocho niños, y cientos más han resultado heridos, según datos de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. El líder supremo, Alí Jamenei, ha acusado este viernes a los manifestantes de actuar en nombre del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que los alborotadores están atacando propiedades públicas y ha advertido que Teherán no tolerará que la gente actúe como "mercenarios de extranjeros". Jamenei insta así a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y ha pedido a los iraníes preservar la unidad del país. ““ Irán se ha quedado este viernes prácticamente aislado del mundo exterior después de que las autoridades hayan bloqueado Internet para frenar las protestas en expansión, con llamadas telefónicas que no llegan al país, vuelos cancelados y sitios web de noticias iraníes que solo se actualizan de forma intermitente. Las autoridades mantienen un doble enfoque ante los disturbios, afirmando que las protestas por la economía son legítimas y serán atendidas mediante el diálogo, mientras que responden con gases lacrimógenos y cargas violentas contra quienes consideran alborotadores de injerencia externa.