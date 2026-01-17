El líder iraní Jamenei declara "culpable" a Trump de las víctimas mortales durante las protestas en Irán

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha señalado este sábado como "culpable" al presidente estadounidense Donald Trump de las "víctimas mortales, los daños y de las calumnias que ha infligido" a Irán, inmerso en una ola de protestas cuya represión del régimen ha dejado según activistas más de 3.400 muertos.

Jamenei se ha dirigido a sus fieles durante la conmemoración de la fiesta del Eid al Mabath (festividad chiíta que conmemora el día en que el Mahoma recibió su primera revelación divina) para llamar a la calma y asegurar que su país "no irá a la guerra", pero tampoco "perdonará a los criminales nacionales e internacionales".

El ayatolá ha insistido una vez más que los disturbios violentos en lo que comenzó siendo una protesta contra el desplome de la moneda nacional son culpa de Estados Unidos.

"Es una sedición americana, y tal como hemos roto el espinazo de la sedición, también vamos a romper el espinazo de los sediciosos", ha avisado Jamenei antes de declararse convencido de que lo que está ocurriendo en el país es fruto de una "incitación" de Estados Unidos, con el objetivo último de "devorar a Irán".

"La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de Estados Unidos intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran, que no tuvieran miedo y que contaban con su apoyo militar", ha criticado el líder supremo del régimen iraní, en referencia a Trump.