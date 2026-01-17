El líder iraní Jamenei declara "culpable" a Trump de las víctimas mortales durante las protestas en Irán
- El ayatolá califica los disturbios en el país de "sedición americana"
- La represión del régimen contra la ola de protestas ha dejado según activistas más de 3.400 muertos
El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha señalado este sábado como "culpable" al presidente estadounidense Donald Trump de las "víctimas mortales, los daños y de las calumnias que ha infligido" a Irán, inmerso en una ola de protestas cuya represión del régimen ha dejado según activistas más de 3.400 muertos.
Jamenei se ha dirigido a sus fieles durante la conmemoración de la fiesta del Eid al Mabath (festividad chiíta que conmemora el día en que el Mahoma recibió su primera revelación divina) para llamar a la calma y asegurar que su país "no irá a la guerra", pero tampoco "perdonará a los criminales nacionales e internacionales".
El ayatolá ha insistido una vez más que los disturbios violentos en lo que comenzó siendo una protesta contra el desplome de la moneda nacional son culpa de Estados Unidos.
"Es una sedición americana, y tal como hemos roto el espinazo de la sedición, también vamos a romper el espinazo de los sediciosos", ha avisado Jamenei antes de declararse convencido de que lo que está ocurriendo en el país es fruto de una "incitación" de Estados Unidos, con el objetivo último de "devorar a Irán".
"La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de Estados Unidos intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran, que no tuvieran miedo y que contaban con su apoyo militar", ha criticado el líder supremo del régimen iraní, en referencia a Trump.
La encrucijada de Jamenei
Las protestas iniciadas el 28 de diciembre como denuncia de la crisis económica que sufre el país se han tornado en una movilización, principalmente juvenil, contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán, con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".
La República Islámica ha afirmado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump de intervenir militarmente. Por ello, ha abogado ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien ha afirmado que el país está "preparado" para hacer frente a un conflicto bélico.
Trump amenazó con atacar el país persa si morían más personas cuando el recuento de muertos era de siete y más tarde afirmó que "va ayuda en camino", lo que muchos interpretaron que suponía un aviso de intervención en la República Islámica.
no caiga en el olvido
Es Rubina Aminian, estudiante de Diseño de moda de 23 años.
Una joven iraní como cualquier otra, con toda una vida por delante
Las fuerzas de seguridad iraníes la asesinaron durante una protesta el
pasado 8 de enero
Rubina salía de clase con sus amigos en la Universidad, en Teherán, cuando
vieron una protesta y se unieron a ella
Según el relato que los amigos de Rubina contaron a su familia, las
fuerzas de seguridad reprimieron la protesta y
dispararon a la joven en la nuca
Sus familiares en Noruega han podido hablar con Amina, la madre de Rubina
que se encuentra en Irán.
Amina
recorrió 460 kilómetros hasta Teherán para buscar el cuerpo de su hija entre
los cientos de muertos en la protesta
estudiantil y tuvo que huir con su cadáver
La hermana de Amina no ha tenido noticias de su familia en Irán desde
hace una semana
El caso de Rubina es solo uno entre las miles de historias, miles de víctimas y
desaparecidos tras la
sangrienta represión del régimen del ayatolá Alí Khamenei que comenzó hace
tres semanas
Las autoridades iraníes mantienen que aún no tienen un recuento de las víctimas mortales en los choques, aunque admiten que hay muchos muertos, y sitúan el número de detenidos en 3.000 personas, a las que tilda de terroristas. Pero ONGs opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en más de 19.000 los detenidos.
Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares, desatando un conflicto de 12 días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Catar.