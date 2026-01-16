La Agencia Europea de Seguridad Aérea recomienda no sobrevolar el espacio aéreo de Irán
- "El posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea crean un alto riesgo para los vuelos civiles"
- La posibilidad de una acción militar de EE.UU. ha puesto a las fuerzas de defensa iraníes en un estado de alerta elevado
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por su siglas en inglés) ha emitido una alerta este viernes en la que recomienda a las aerolíneas de la Unión Europea (UE) no sobrevolar el espacio aéreo de Irán.
"La presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, junto con las impredecibles respuestas estatales... crean un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo", señala el regulador de aviación de la UE en un boletín sobre zonas en conflicto.
El aviso de la EASA indica que el clima de tensión actual y la posibilidad de una acción militar estadounidense han puesto a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un estado de alerta elevado, lo cual incrementa la probabilidad de identificación errónea dentro de su espacio aéreo.
El regulador también ha advertido a las aerolíneas que tengan "precaución" e implementen "planes de contingencia" para cualquier vuelo dentro del espacio aéreo de los países vecinos, en especial en aquellos con bases militares estadounidenses en sus territorios.
Miles de muertos en las protestas
La Casa Blanca informó la víspera que Irán había frenado 800 ejecuciones tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre "graves consecuencias" si Teherán continuaba con la matanza de manifestantes.
Trump ha asegurado este viernes que no ha recibido ningún tipo de presiones de países árabes o de Israel para frenar un posible ataque a Irán. "Nadie me ha convencido. Me he convencido yo mismo", ha respondido a los periodistas que le han preguntado por esas supuestas presiones de países de la región que habrían intentado frenar la ofensiva militar sobre territorio iraní.
Además, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica a los que acusa de estar detrás de la represión de las protestas.
Los investigadores de Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, han verificado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, aunque advierten de que la cifra real, que también incluiría a decenas de efectivos policiales del régimen, podría ser varias veces superior.
Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán, como una síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial y la inflación. Sin embargo, las manifestaciones se han extendido fuera de la capital y se han tornado una protesta contra el régimen de los ayatolás que gobierna desde la Revolución Islámica de 1979, con proclamas incluso a favor de la vuelta de la monarquía.