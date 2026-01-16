La Agencia Europea de Seguridad Aérea recomienda no sobrevolar el espacio aéreo de Irán

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por su siglas en inglés) ha emitido una alerta este viernes en la que recomienda a las aerolíneas de la Unión Europea (UE) no sobrevolar el espacio aéreo de Irán.

"La presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, junto con las impredecibles respuestas estatales... crean un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo", señala el regulador de aviación de la UE en un boletín sobre zonas en conflicto.

El aviso de la EASA indica que el clima de tensión actual y la posibilidad de una acción militar estadounidense han puesto a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un estado de alerta elevado, lo cual incrementa la probabilidad de identificación errónea dentro de su espacio aéreo.

El regulador también ha advertido a las aerolíneas que tengan "precaución" e implementen "planes de contingencia" para cualquier vuelo dentro del espacio aéreo de los países vecinos, en especial en aquellos con bases militares estadounidenses en sus territorios.