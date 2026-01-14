Irán cierra parcialmente su espacio aéreo mientras aumenta la preocupación ante un posible ataque de EE.UU.

Irán ha decretado el cierre de su espacio aéreo excepto para los vuelos internacionales que tengan salida o destino al país, según la web de rastreo de vuelos Flightradar24. Ese mismo portal ha informado que el mensaje es válido para algo más de dos horas.

Esta medida llega en medio de la incertidumbre sobre un posible ataque de Estados Unidos en Irán. En esta línea, el país norteamericano ha evacuado a parte de su personal de una base militar en Catar que el régimen de los ayatolás ha prometido bombardear si son agredidos.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este miércoles que le habían informado de que "las matanzas en Irán están cesando". Con este comentario hace referencia a los comentarios de los últimos días en los que amenazó al país con el "infierno" si las fuerzas de seguridad "empiezan a matar gente".

Militares occidentales han afirmado que un ataque de Estados Unidos a Irán es "inminente", de acuerdo con todas las señales. Esta información la ha recogido la Agencia Reuters, y, también, las mismas fuentes han añadido que "lo imprevisible es parte de la estrategia".