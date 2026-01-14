Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en una carta enviada a la ONU

Irán ha acusado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

La carta, publicada por la Misión Permanente de Irán ante la ONU en X, responde a unas declaraciones previas de Trump que ha asegurado este martes que enviará ayuda económica a los opositores de Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la república islámica por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.

En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha sostenido que "Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes".