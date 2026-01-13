Trump cancela contactos con los ayalotás en Irán e insta a los iraníes a seguir protestando: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleva el tono contra los Ayatolás. Ha anunciado que cancela el diálogo con los clérigos iraníes hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país desde el pasado 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán, como un síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial y la inflación. El líder republicano ha dicho a los manifestantes que la "ayuda está en camino". La represión del régimen contra los manifestantes se habría cobrado la vida de unas 2.000 personas, según ha asegurado a la agencia Reuters un alto funcionario iraní bajo condición de anonimato. La ONG HRANA, con sede en EE.UU., ha confirmado estos datos adelantados por Reuters y precisa que 135 de los fallecidos pertenecen a los cuerpos de seguridad.

El presidente estadounidense se ha alentado a “los patriotas” que participan en ellas, a "tomar las instituciones". "Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", ha zanjado en su red Truth Social.

Los disturbios, provocados por las precarias condiciones económicas, han supuesto el mayor desafío interno para los gobernantes de la República Islámica de Irán en al menos tres años y se producen en un momento de máxima presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.

(Seguimos ampliando la información)