El heredero del sha pide iniciar una huelga general en Irán y el Ejército asegura que "protegerá los intereses nacionales"

vamos a analizar lo que está ocurriendo allí con Daniel Bachandés, analista

político especializado en Irán.

Daniel, muy buenos días.

Muy buenos días, Cristina.

Las protestas

han ido escalando estos días, pero lo cierto es que el régimen ayatolá está

rebajando

...está minimizando las protestas...

...y a todo esto hay que hablar del bloqueo de Internet..

y también de la señal telefónica en el país.

De hecho, estamos recibiendo pocas imágenes precisamente por este bloqueo

del

régimen. Efectivamente, el corte de Internet es

un gran problema para intentar y sobre todo

dar luz a lo que está ocurriendo en las calles de Teherán, en todas las calles

de Irán.

Evidentemente,

aquí hay una crisis muy profunda y muy importante que tenemos que tener en

cuenta, y es que hay

una población que ha salido a las calles, que ha salido para reivindicar

su libertad y, sobre

todo para decir basta a este sistema político que lleva gobernando durante

décadas

La República Islámica no se ha reformado internamente, no ha

intentado gobernar para la mayoría y a lo largo de los últimos años ha

gobernado

solo para su base, para una minoría que es la que ahora mismo está en el poder

Evidentemente, lo hablabais, la moneda ahora mismo no vale prácticamente nada,

todos los precios están muy

altos y la gente ahora mismo vive en una situación de desesperación.

Es evidente que..

salimos de un periodo bélico con Israel y sobre todo por los ataques en el

pasado de las instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos y todo eso

también ha favorecido a un mayor

aislamiento del sistema político y también de la población

Irán vive también muchas sanciones económicas que repercuten directamente

en la población, y mientras la población está

sufriendo las consecuencias, los líderes se hacen cada vez más ricos,

¿no?

recursos económicos que tienen es para comprar lealtades.

Con lo cual vivimos una situación crítica

en la que realmente aquí va a haber un pulso.

Lo hemos visto con las declaraciones del Ayatollah Khamenei

que está enmarcando todas las manifestaciones en una confrontación

Una confrontación no solo ya con Estados Unidos sino con la propia

población que ya les califica de

terroristas,

que ya no son manifestantes.

Entonces,

aquí hay un pulso muy grande.

Un grupo de

vándalos que dice intentan complacer al presidente Donald Trump, según el

ayatollah Ali Khamenei

Daniel, nos hablabas del origen de estas protestas, es la crisis

económica, nos contabas cómo se ha devaluado la

moneda, pero en esas protestas también hemos escuchado unos cánticos, me

parece interesante analizarlo,

cánticos, lemas en apoyo a la dinastía del Shah.

¿Cómo valoras esto?

Porque son lemas que no se escuchaban en el país desde hace décadas,

Esto es un factor diferencial con respecto a otras protestas y a otros

movimientos en Irán

Y es que hemos llegado a un punto en el que, como no hay una oposición interna

organizada, no hay una alternativa al sistema

político actual, también porque la propia República Islámica se ha

encargado constitucionalmente,

políticamente y legalmente para impedir cualquier organización interna, gran

parte de la

sociedad iraní ahora mismo está reclamando, haciendo cánticos a

favor de la última dinastía y sobre todo del hijo del último Shah.

Y esto también se

puede interpretar de varias formas.

Primero, yo creo que hay mucha desesperación acerca del futuro

político de Irán y gran parte de la población está dejando claro que

al no haber una alternativa clara y como la situación no mejora,

apoyan estos cánticos, apoyan a este liderazgo del Shah.

Pero no olvidemos que esto ya..

va de estrategia política también y cuanto más presión social, cuanto más

presión política hay y cuanto menos alternativa haya, la figura

del monarca va a ir incrementando.

Y es evidente que en una situación tan de desesperación

por gran parte de la mayoría de la población que no ve una alternativa a

la República Islámica, es evidente

que estos cánticos iban a darse.

Y yo creo que este es el factor diferencial con

respecto a otras ocasiones, porque el propio monarca también ha llamado a las

calles, ha reivindicado y ha dejado

claro, o sea, ha animado a los manifestantes a salir a las calles y

eso prácticamente no se veía antes.

Y yo creo que es un punto diferencial en lo que está ocurriendo

Hablabas de presiones políticas, te quería preguntar ahora sobre las

tensiones

entre ambos países eeuu irán porque donald trump ya ha amenazado con

golpear

duramente a Irán si las fuerzas gubernamentales matan a manifestantes.

declaraciones del presidente Trump han influido en las dinámicas de las

¿Están creciendo esas

tensiones entre los dos países

protestas

los manifestantes han salido a las calles también, porque también este

tipo de..

declaraciones da moral a la población, ¿no?

presidente de eeuu que había hablado directamente a los manifestantes no con

este tipo de

amenaza directa al régimen.

Pero no olvidemos que Estados Unidos e Irán tienen una relación

muy compleja, no solo durante la época del monarca, sino también en la actual,

en la que

la confrontación es fundamental.

La República Islámica ha conseguido también enmarcarlo

esto en una confrontación directa con Estados Unidos para deslegitimar

también

a los manifestantes y mantener un pulso y ahí es donde está ahora mismo la

cuestión

yo creo que es fundamental también dejar claro una cuestión si en el 79

con el presidente

Jimmy Carter se dio entrada al Ayatollah Khomeini, también Estados

Unidos ahora mismo tiene también

una oportunidad de sanar heridas con el pueblo iraní

Porque no olvidemos que la población iraní ahora mismo ha dejado claro que

rechaza este sistema político,

que rechaza la República Islámica y ha dado un paso muy importante en las

calles de Teherán y en las calles de Isfahan y

en todo lo largo de Irán.

No olvidemos una cuestión también, que hay muchas dudas también por parte

de la población, y es que el precedente que ha ocurrido con Maduro también

siembra muchas dudas de un

futuro democrático en Irán.

¿Por qué? Porque si el presidente Trump va a

priorizar

digamos, intereses geopolíticos, alejados de un proceso democrático,

de un proceso abierto en Irán, que es complejo, que es complicado, pero no

imposible,

evidentemente, para cambiar liderazgos e imponer otros dentro del sistema,

que no den una apertura política, también sería cambiar los liderazgos,

pero prácticamente no cambiar nada.

Así que yo creo que tenemos que estar a la espera, estar muy pendientes

a lo que ocurra durante los próximos días en las calles de irán y dejar

claro que el futuro político

tiene que venir dentro de Irán, de la propia población, alejado de

intervenciones extranjeras

que puedan condicionar el futuro democrático de Irán.

Pero insisto, las relaciones entre Estados Unidos e

irán siempre han sido complejas complicadas pero ello no quiere decir

que en un futuro ambos

países puedan volver a retomar unas relaciones diplomáticas y sobre todo

buenas. Bueno, pues esperemos que así sea en

cualquier caso lo que está ocurriendo en las calles o lo que pueda ocurrir en

las calles de Irán

puede marcar en cualquier caso también la respuesta de Donald Trump.

Daniel Bashandé, analista político especializado en Irán

gracias de nuevo por atendernos.

Un placer, muchas gracias