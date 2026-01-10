El heredero del sha pide iniciar una huelga general en Irán y el Ejército asegura que "protegerá los intereses nacionales"
- Este sábado el país cumple 14 días de protestas que se han tornado en contra del régimen de los ayatolás
- Trump ha venido advirtiendo de una posible intervención si hay violencia ejercida contra los manifestantes
El príncipe heredero del último sah de Irán, Reza Pahlavi, ha hecho este sábado un llamamiento a la huelga general y ha asegurado que se prepara para regresar al país. Cuando se cumplen 14 días de protestas en las calles, el Ejército de Irán ha asegurado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel.
Lo que comenzó el 28 de diciembre como una protesta de los comerciantes del Gran Bazar de Teherán por la profunda crisis económica que sufre el país, ahora se ha convertido en un movimiento popular que se dirige contra la legitimidad del régimen de los ayatolás.
En esta tesitura, Pahlavi lleva días incitando a la población a manifestarse desde su casa en exilio de Estados Unidos. Este sábado ha dado un paso más y ha pedido cortar los canales financieros para "poner completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión". Hasta el momento, la respuesta cargada de represión del régimen deja al menos 51 muertos, más de 2.000 detenidos y el país lleva desconectado de Internet desde el jueves por la noche.
"En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional", ha escrito Pahlavi en X, donde también ha solicitado que las protestas diarias pasen a ser convocadas a las 18:00 horas local (en vez de a las 20:00 como se venían produciendo) y asistan con banderas, imágenes y símbolos patrios para tomar los espacios públicos.
"Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos", ha enfatizado el heredero de la monarquía persa, que ha asegurado que se prepara para regresar a su patria "cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca", ha concluido.
vamos a analizar lo que está ocurriendo allí con Daniel Bachandés, analista
político especializado en Irán.
Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Las protestas
han ido escalando estos días, pero lo cierto es que el régimen ayatolá está
rebajando
...está minimizando las protestas...
...y a todo esto hay que hablar del bloqueo de Internet..
y también de la señal telefónica en el país.
De hecho, estamos recibiendo pocas imágenes precisamente por este bloqueo
del
régimen. Efectivamente, el corte de Internet es
un gran problema para intentar y sobre todo
dar luz a lo que está ocurriendo en las calles de Teherán, en todas las calles
de Irán.
Evidentemente,
aquí hay una crisis muy profunda y muy importante que tenemos que tener en
cuenta, y es que hay
una población que ha salido a las calles, que ha salido para reivindicar
su libertad y, sobre
todo para decir basta a este sistema político que lleva gobernando durante
décadas
La República Islámica no se ha reformado internamente, no ha
intentado gobernar para la mayoría y a lo largo de los últimos años ha
gobernado
solo para su base, para una minoría que es la que ahora mismo está en el poder
Evidentemente, lo hablabais, la moneda ahora mismo no vale prácticamente nada,
todos los precios están muy
altos y la gente ahora mismo vive en una situación de desesperación.
Es evidente que..
salimos de un periodo bélico con Israel y sobre todo por los ataques en el
pasado de las instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos y todo eso
también ha favorecido a un mayor
aislamiento del sistema político y también de la población
Irán vive también muchas sanciones económicas que repercuten directamente
en la población, y mientras la población está
sufriendo las consecuencias, los líderes se hacen cada vez más ricos,
¿no?
recursos económicos que tienen es para comprar lealtades.
Con lo cual vivimos una situación crítica
en la que realmente aquí va a haber un pulso.
Lo hemos visto con las declaraciones del Ayatollah Khamenei
que está enmarcando todas las manifestaciones en una confrontación
Una confrontación no solo ya con Estados Unidos sino con la propia
población que ya les califica de
terroristas,
que ya no son manifestantes.
Entonces,
aquí hay un pulso muy grande.
Un grupo de
vándalos que dice intentan complacer al presidente Donald Trump, según el
ayatollah Ali Khamenei
Daniel, nos hablabas del origen de estas protestas, es la crisis
económica, nos contabas cómo se ha devaluado la
moneda, pero en esas protestas también hemos escuchado unos cánticos, me
parece interesante analizarlo,
cánticos, lemas en apoyo a la dinastía del Shah.
¿Cómo valoras esto?
Porque son lemas que no se escuchaban en el país desde hace décadas,
Esto es un factor diferencial con respecto a otras protestas y a otros
movimientos en Irán
Y es que hemos llegado a un punto en el que, como no hay una oposición interna
organizada, no hay una alternativa al sistema
político actual, también porque la propia República Islámica se ha
encargado constitucionalmente,
políticamente y legalmente para impedir cualquier organización interna, gran
parte de la
sociedad iraní ahora mismo está reclamando, haciendo cánticos a
favor de la última dinastía y sobre todo del hijo del último Shah.
Y esto también se
puede interpretar de varias formas.
Primero, yo creo que hay mucha desesperación acerca del futuro
político de Irán y gran parte de la población está dejando claro que
al no haber una alternativa clara y como la situación no mejora,
apoyan estos cánticos, apoyan a este liderazgo del Shah.
Pero no olvidemos que esto ya..
va de estrategia política también y cuanto más presión social, cuanto más
presión política hay y cuanto menos alternativa haya, la figura
del monarca va a ir incrementando.
Y es evidente que en una situación tan de desesperación
por gran parte de la mayoría de la población que no ve una alternativa a
la República Islámica, es evidente
que estos cánticos iban a darse.
Y yo creo que este es el factor diferencial con
respecto a otras ocasiones, porque el propio monarca también ha llamado a las
calles, ha reivindicado y ha dejado
claro, o sea, ha animado a los manifestantes a salir a las calles y
eso prácticamente no se veía antes.
Y yo creo que es un punto diferencial en lo que está ocurriendo
Hablabas de presiones políticas, te quería preguntar ahora sobre las
tensiones
entre ambos países eeuu irán porque donald trump ya ha amenazado con
golpear
duramente a Irán si las fuerzas gubernamentales matan a manifestantes.
declaraciones del presidente Trump han influido en las dinámicas de las
¿Están creciendo esas
tensiones entre los dos países
protestas
los manifestantes han salido a las calles también, porque también este
tipo de..
declaraciones da moral a la población, ¿no?
presidente de eeuu que había hablado directamente a los manifestantes no con
este tipo de
amenaza directa al régimen.
Pero no olvidemos que Estados Unidos e Irán tienen una relación
muy compleja, no solo durante la época del monarca, sino también en la actual,
en la que
la confrontación es fundamental.
La República Islámica ha conseguido también enmarcarlo
esto en una confrontación directa con Estados Unidos para deslegitimar
también
a los manifestantes y mantener un pulso y ahí es donde está ahora mismo la
cuestión
yo creo que es fundamental también dejar claro una cuestión si en el 79
con el presidente
Jimmy Carter se dio entrada al Ayatollah Khomeini, también Estados
Unidos ahora mismo tiene también
una oportunidad de sanar heridas con el pueblo iraní
Porque no olvidemos que la población iraní ahora mismo ha dejado claro que
rechaza este sistema político,
que rechaza la República Islámica y ha dado un paso muy importante en las
calles de Teherán y en las calles de Isfahan y
en todo lo largo de Irán.
No olvidemos una cuestión también, que hay muchas dudas también por parte
de la población, y es que el precedente que ha ocurrido con Maduro también
siembra muchas dudas de un
futuro democrático en Irán.
¿Por qué? Porque si el presidente Trump va a
priorizar
digamos, intereses geopolíticos, alejados de un proceso democrático,
de un proceso abierto en Irán, que es complejo, que es complicado, pero no
imposible,
evidentemente, para cambiar liderazgos e imponer otros dentro del sistema,
que no den una apertura política, también sería cambiar los liderazgos,
pero prácticamente no cambiar nada.
Así que yo creo que tenemos que estar a la espera, estar muy pendientes
a lo que ocurra durante los próximos días en las calles de irán y dejar
claro que el futuro político
tiene que venir dentro de Irán, de la propia población, alejado de
intervenciones extranjeras
que puedan condicionar el futuro democrático de Irán.
Pero insisto, las relaciones entre Estados Unidos e
irán siempre han sido complejas complicadas pero ello no quiere decir
que en un futuro ambos
países puedan volver a retomar unas relaciones diplomáticas y sobre todo
buenas. Bueno, pues esperemos que así sea en
cualquier caso lo que está ocurriendo en las calles o lo que pueda ocurrir en
las calles de Irán
puede marcar en cualquier caso también la respuesta de Donald Trump.
Daniel Bashandé, analista político especializado en Irán
gracias de nuevo por atendernos.
Un placer, muchas gracias
Los cineastas Panahi y Rasoulof denuncian la "flagrante represión"
Este sábado, los cineastas iraníes Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof, condenados en ausencia por el régimen chií, han expresado "su profunda preocupación" por lo que consideran un "flagrante represión" hacia los manifestantes en Irán.
"El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación dentro del país y bloqueado todos los medios de contacto con el mundo exterior", subrayan los dos disidentes en un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Jafar Panahi, Palma de Oro del último Festival de Cannes.
"El recurso a tales medidas tiene por objeto ocultar la violencia infligida durante la represión de las manifestaciones", advierten, y piden a la comunidad internacional que "establezca medios de comunicación para supervisar lo que ocurre en el país".
El Ejército iraní enfrentará "cualquier complot" de EE.UU.
El Ejército de Irán ha asegurado este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular lo que considera una "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que ha convertido las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país.
"El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", ha denunciado el Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.
La Guardia Revolucionaria ha advertido que salvaguardar los logros de la Revolución Islámica y la seguridad del país es "una línea roja". La agencia ha confirmado la muerte de dos efectivos de seguridad en las últimas horas en la ciudad de Shushtar, en el suroeste del país, y del activista progubernamental Farajolá Shushtari, el hijo del general de la Guardia Revolucionaria Nur Ali Shushtari, muerto en 2009 en un atentado suicida de la organización separatista baloche, Movimiento de Resistencia Popular de Irán. También han confirmado un incendio provocado en la mezquita Al Zahra, en la provincia de Kermán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, por lo que el líder supremo Alí Jamenei se encuentra entre la espada y la pared: permitir que sigan creciendo las protestas o arriesgarse a sofocarlas y que Trump cumpla su promesa de atacar Irán.