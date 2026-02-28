Enlaces accesibilidad
Trump anuncia el ataque a Irán: "Vamos a aniquilar su armada" para que "no consiga el arma nuclear"

Sara Blanco
Sara Blanco

A las 8.30 de la mañana de este sábado Donald Trump subía un vídeo a su cuenta de la red Truth Social, anunciando una gran operación de combate en Irán. "Nuestro objetivo es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas del régimen iraní", comenzaba el presidente estadounidense. Utilizando su lenguaje habitual, se ha referido a los iraníes como "gente terrible".

Trump anuncia desde Mar-a-Lago una operación continuada para "destruir sus misiles", asegura, "vamos a aniquilar su armada", para asegurarse "de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", insiste en el vídeo, en el que pide a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas.

Dice Trump que las actividades del régimen de los ayatolás en Irán "ponen en peligro a los EE.UU., sus tropas, sus bases extranjero y a sus aliados." Ha hecho un repaso histórico de las distintas amenazas a EE.UU., y ha dicho que su objetivo es "asegurarnos de que los socios terroristas no vuelvan a desestabilizar la región y al mundo".

Promete Trump que "si entregan sus armas tendrán inmunidad completa, sino, muerte segura". A los ciudadanos les dice que se protejan, porque "van a caer muchas bombas", y les insta a alzarse para tomar el control de su país. Además ha reconocido que en la operación puede haber bajas estadounidenses.

