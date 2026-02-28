Israel ataca de forma "preventiva" a Irán con varias explosiones en Teherán y se prepara para la posible respuesta

Israel ha anunciado que ha atacado Irán de forma "preventiva" para "eliminar las amenazas", con varias explosiones registradas ya en Teherán, y ha alertado a la población de la posible respuesta.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", señala Defensa en un comunicado, en el que informa que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país, con el espacio aéreo cerrado, suspendiendo todos los vuelos.

El ataque llega tras semanas de tensión beligerante entre Irán y Estados Unidos, que ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Próximo desde 2003. Varias embajadas occidentales habían pedido a sus habitantes abandonar tanto el país persa como el hebreo.

