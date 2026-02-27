Al menos dos muertos y decenas de heridos por el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán

Dos personas han muerto y 40 han resultado heridas por el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, que tras chocar contra un muro ha atropellado a varios peatones.

Según han avanzado medios italianos, uno de los heridos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves, que han sido atendidos en el lugar del suceso.

El tranvía corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencias, incluidos agentes de policía, bomberos y sanitarios con un amplio operativo en la zona.

Según una primera reconstrucción de los hechos, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones. Uno de los fallecidos es un hombre de 60 años.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, han indicado los medios.