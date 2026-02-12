Fallece el ocupante de un vehículo arrollado por un tren cerca de Talavera de la Reina

Un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Badajoz ha arrollado este jueves por la tarde un vehículo a la altura de la localidad de Talavera de la Reina, en Toledo. El único ocupante del turismo ha fallecido, han informado los servicios de emergencia castellanomanchegos, que han desplegado en las inmediaciones un amplio dispositivo de Policía, Guardia Civil y Bomberos.

El siniestro, cuyas causas se desconocen, ha ocurrido en el kilómetro 139 de la vía. Una pasajera ha confirmado a RTVE que el impacto se ha producido en un paso a nivel sin barreras y ha dejado al tren inutilizado, aunque no ha llegado a descarrilar.

Adif ha indicado en redes sociales que la circulación se encuentra interrumpida en el tramo entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, lo que afecta a la conexión ferroviaria entre Madrid y Cáceres. La pasajera consultada ha confirmado que ya les han comunicado la preparación de un dispositivo alternativo de transporte por carretera, por lo que está previsto que lleguen por carretera a sus destinos.