La reforma laboral de Milei pasa su primer trámite en el Parlamento de Argentina entre protestas en las calles
- La ley ha sido aprobada en el Senado, y ahora tendrá que pasar a la Cámara de Diputados
- La oposición califica de "esclavista" la reforma, que modifica radicalmente las condiciones de trabajo
La reforma laboral que quiere llevar a cabo el presidente de Argentina, Javier Milei, ha salvado este jueves su primer obstáculo en el Congreso en medio de protestas en las calles.
El Senado ha aprobado la ley, que aún debe ser sometida a votación artículo por artículo antes de pasar a la Cámara de Diputados. La norma supone un cambio profundo en las relaciones de trabajo ("inédito", según los medios argentinos) en un país con altos niveles de sindicalización y una historia de movimiento obrero. La oposición y los sindicatos la califican de "esclavista".
Entre otras medidas, la reforma sustituye los límites horarios de las jornadas por "bancos de horas"; limita la ultraactividad de los convenios y prima los de empresa; permite el fraccionamiento de las vacacione; reduce las indemnizaciones por despidos; amplía la consideración de "esencial" de sectores laborales, lo que limitará su derecho a la acción colectiva; y limita la celebración de asambleas.
Aprobación en el Senado
El Senado ha aprobado el proyecto de reforma, con el título oficial de Ley de Modernización Labora, en la madrugada de este jueves por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones, tras una sesión extraordinaria de más de catorce horas, informa Efe.
"Histórico, VLLC [viva la libertad carajo]", ha escrito Milei en la red social X al conocerse el resultado de la votación. La secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, asistieron como público a la sesión.
Este es solo un primer paso. Los senadores tienen ahora que votar por separado cada uno de los 26 capítulos del proyecto, y podría haber modificaciones. Después el texto pasará a la Cámara de Diputados. El Gobierno pretende que el proceso legislativo esté completado para el 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación.
El partido de Milei, el ultraderechista Libertad Avanza (LLA) aumentó su representación en las dos cámaras del Congreso en las elecciones del pasado octubre, lo que le da más margen para aprobar leyes con el apoyo de otros partidos de centro-derecha y derecha, como la Unión Cívica Radical (UCR) y Propuesta Republicana (PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri).
Protestas en las calles
Sindicatos y partidos de izquierda se oponen a la reforma laboral, que consideran que degrada las condiciones laborales.
Durante la tarde del miércoles, manifestantes y policías se enfrentaron en la Plaza del Congreso de Buenos Aires y sus alrededores. La Policía usó material antidisturbios para dispersar la protesta y varias personsa fueron detenidas, informa Esther Rebollo, de Efe.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que tres agentes de la Gendarmería, un policía y dos manifestantes habían resultado heridos. Medios argentinos elevan hasta 14 la cifra de heridos.
La manifestación estaba convocada por los sindicatos, entre ellos la mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT).
"Claramente es un retroceso y va a implicar una completa esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo", declaró a Efe Soledad Mosquera, secretaria general de otra de las organizaciones convocantes, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS). El diputado de Izquierda Unida Juan Carlos Giordano también calificó la reforma de "esclavista y proempresarial".