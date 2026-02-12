Enlaces accesibilidad
Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: llega la hora de Eguibar y Romero en el snowboard cross

  • Sigue en directo la jornada del 12 de febrero en los Juegos de Milano Cortina 2026
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 12 de febrero, en directo última hora
Sigue en directo la jornada del 12 de febrero de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026. RTVE.es
Este jueves 12 de febrero se disputa una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 con el plato fuerte de la participación de Queralt Castellet en la final de half pipe, donde buscará una medalla. También será el debut en los Juegos de Lucas Eguibar y Álvaro Romero en la clasificación del snowboard cross.

EN VIVO

Antonio Serrano Antonio Serrano
