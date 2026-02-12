Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: llega la hora de Eguibar y Romero en el snowboard cross
- Sigue en directo la jornada del 12 de febrero en los Juegos de Milano Cortina 2026
Este jueves 12 de febrero se disputa una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 con el plato fuerte de la participación de Queralt Castellet en la final de half pipe, donde buscará una medalla. También será el debut en los Juegos de Lucas Eguibar y Álvaro Romero en la clasificación del snowboard cross.
-
10:07
Lucas Eguibar saldrá el octavo y el joven debutante Álvaro Romero será uno de los últimos en descender.
-
10:01
Atentos, que ya empieza el SNOWBOARD CROSS con los dos españoles en liza, Lucas Eguibar y Álvaro Romero
YA EN DIRECTO EN https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
9:51
Desde las 10:00h. sigue EN DIRECTO la ronda clasificatoria de una de las disciplinas más espectaculares de estos Juegos de Invierno, el esquí acrobático monguls en RTVE Play
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-freestyle-calificacion-masculina-moguls-jjoo-12-febrero/
-
9:38
Menudo partidazo de Curling que están protagonizando Canadá y Dinamarca (2-2).
EN DIRECTO EN https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
9:25
Y ya puedes seguir EN DIRECTO la clasificación de la primera manga masculina de skeleton en RTVE Play
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/skeleton-calificacion-masculina-jjoo-invierno-2026/
-
9:24
Y si ayer fue Queralt Castellet la que nos dio la alegría de meterse en la final del halfpipe, hoy es el turno de Lucas Eguibar y Álvaro Romero en el cross, donde ambos buscarán estar en la final.
EN DIRECTO, desde las 10:00h.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/snowboard-calificacion-cross-masculina-jjoo-invierno/
-
9:13
Os dejamos con el diario de los Juegos de esta jornada para que no os perdáis ningún detalle del día:
La final de Queralt Castellet y qué ver hoy jueves 12 de febrero en RTVE Play
https://www.rtve.es/television/20260211/horario-juegos-olimpicos-invierno-milano-cortina-2026-12-febrero/16934202.shtml
-
9:03
Buenos días, comienza la competición matutina en los Juegos de Milano Cortina con el partidazo de Curling femenino con el Canadá vs Dinamarca.
YA, EN DIRECTO EN https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
9:00
Bienvenidos a la narración minuto a minuto de una nueva jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.