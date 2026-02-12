El COI expulsa de los Juegos al ucraniano Heraskevych por mantener su casco: "Es el precio de la dignidad"

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha expulsado de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 al ucraniano Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país y competidor de eskeleton, por no renunciar en la competición al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

La propia presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych para tratar de convencerlo antes de que diera comienzo la competición, algo que estaba previsto este mismo jueves [skeleton en RTVE Play].

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la entidad.

Horas antes el propio Heraskevych colgaba un post de vídeo en su perfil de Instagram en el que pedía al COI que le dejara competir, porque el casco -en su opinión- no incumplía las normas y, asimismo, pedía al propio comité que tuviera un gesto de solidaridad. El ucraniano confiaba en que se le permitiera competir, pero el COI ha tomado la decisión drástica al no aceptar "ningún tipo de compromiso", afirma el comunicado.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

Al conocerse la decisión, Heraskevych colgaba otro post, este consistente en una foto del casco motivo de la polémica y el texto: "Este es el precio de la dignidad".