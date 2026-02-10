El COI prohíbe a un deportista ucraniano llevar un casco en homenaje a las víctimas de la guerra

El competidor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, no podrá usar un casco que recuerda a algunos atletas fallecidos en la guerra de Ucrania, ha informado el Comité Olímpico Internacional (COI) este martes.

El COI ha alegado para la prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Heraskevych, de 26 años y que había utilizado el casco en la sesión de entrenamiento de este lunes, rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros, informa Efe.

Tras la decisión, el deportista ha mostrado su rechazo en sus redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no poder ser homenajeados", ha escrito, según la traducción de la misma agencia.

También a través de las redes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado su apoyo al atleta: "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna".

Por su parte, Mark Adams, portavoz del COI, se ha mostrado comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a sus amigos" pero también ha señalado que "el casco contraviene las directrices".

En su rueda de prensa de esta jornada, Adams ha dicho que han hablado con Heraskevych y que harán una excepción a las normas para permitirle ponerse un brazalete negro.