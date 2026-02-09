El manifiesto político de Bad Bunny de 13 minutos en la Super Bowl: "Qué rico es ser latino"

Bad Bunny ya puede dormir tranquilo. En el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl más crispado que se recuerda, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hostigando al reguetonero insomne en los meses previos y en un contexto de máxima tensión por la labor de su policía migratoria, hemos visto esta madrugada un show tan político como musical. Todo un manifiesto de 13 minutos. Un manifiesto latino.

Porque aquello no es un auditorio con una acústica sutil sino El Auditorio que representa el mundo entero. Y Bad Bunny ha realizado, en el Levi's Stadium de San Francisco (California), una declaración de amor y de reivindicación llena de salsa hacia Latinoamérica en un entorno bien caliente por las polémicas redadas a inmigrantes recientes, con dos muertes incluidas. La primera frase en el show ha marcado el tono del espectáculo: “Qué rico es ser latino”.

Y no la pronuncia Bad Bunny, sino un trabajador con el clásico sombrero jíbaro de Puerto Rico y armado con una guitarra en una plantación que a la postre sería recreada de manera impresionante en el propio estadio, en donde ya vemos al cantante comenzar con “Tití me pregunto” y vestido con una camiseta con el número 64 que sorpresivamente han recibido este lunes todos los empleados de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña), con una nota de agradecimiento.

Como vemos, Bad Bunny nunca da puntada sin hilo (y más siendo un producto textil) pero es que la ya legendaria actuación ha estado trufada de simbología y guiños más o menos velados como directos hacia Puerto Rico. Por supuesto, hemos visto por ahí al sapo concho, una especie autóctona de PR en riesgo de extinción por el destrozo del ecosistema local, y también el laurel al himno ‘Gasolina’ de su compatriota Daddy Yankee (pionero del reggaeton) o la participación de Ricky Martin, otro paisano, con quien estuvo en primera línea de las manifestaciones el Conejito Malo para hacer dimitir al Gobernador Roselló en la isla en 2019.

Super Tazón La actuación ha estado plagada de detalles de homenaje a su país (su propio último disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, por el que ha ganado el Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’, el único artista en español en conquistarlo, lo es en sí mismo) pero también ha vuelto sus miras hacia toda Latinoamérica en una tan esperada como eficaz defensa de la tierra y la inmigración latina... con incluso toques de humor como en el letrero inicial: “Benito Antonio Martínez Ocasio presenta el medio tiempo del Super Tazón”. O sea, llevando nuestro idioma hasta lo la sopa surrealista de quien no olvidemos es el primer artista en hacer un medio tiempo de la Super Bowl (Super Tazón) cantando solo en español. 01.19 min Transcripción completa Solo cuando Lady Gaga entró por sorpresa inglés. Todo lo demás, español, ritmos sonó algo de caribeños y una defensa de América más allá de eeuu barbani los enumeró a todos dejando a su Puerto Rico natal de último antes de este touchdown que cerraba 13 minutos de actuación. Quizás de las más esperadas en los últimos años Estoy aquí por Bad Bunny, decía esta aficionada, por su música y por su mensaje, como esta mujer orgullosa de ser puertorriqueña como el artista. Bad Bunny llegaba a la final número 60 en la historia del fútbol americano tras ganar el Grammy a Mejor Álbum y criticar a la policía migratoria de Trump Ice fuera, dijo aquel día. Hoy se repartían carteles con ese lema. Su elección enfadó a Trump, que decidió no asistir al evento. Evitó hablar de Bad Bunny en una entrevista emitida durante la previa para cargar contra él en redes sociales. Asegura que es de las peores actuaciones que ha visto y que nadie entiende ni una palabra de lo que dice. Si vio la actuación, no lo sabemos, pues otra parte del país desconectó durante el descanso y cambió a un espectáculo alternativo, el organizado por el trampismo y encabezado por Kid Rock, amigo del presidente El ejemplo, incluso en el evento más patriótico del país, de que Estados Unidos es una sociedad dividida en Bad Bunny convierte su actuación en la Super Bowl en un elogio a la América más allá de EE.UU. Por supuesto, hay que hablar de las canciones. Se han interpretado extractos de la mentada “Tití me preguntó” y también otros hits como “Yo perreo sola”, "Safaera", " VOY A LLeVARTE PA PR, "EoO", "Monaco", "Die With a Smile" (con Lady Gaga), “BAILE iNOLVIDABLE”(haciendo el ídem con Lady Gaga), “NUEVAYoL”, “LO QUE LE PASÓ A HAWAii" (con Ricky Martin, muy política), "El apagón" (esta una canción protesta en toda regla), "CAFé CON RON" y ha cerrado con “DTMF”. Y todo ello con una producción majestuosa y un ejército de cientos de bailarines de máximo nivel perreando en la construcción también de un pueblo de la isla caribeña que le vio nacer con sus negocios con rótulos en español, celebrándose hasta una boda y activando, por supuesto, la música y los bailes de Puerto Rico, como la plena y la bomba, en "CAFé CON RON". En algún momento antes había gritado: "¡Estás escuchando música de Puerto Rico!". Menudo embajador. Se ha producido una boda real en la Super Bowl durante la actuación de Bad Bunny JOSH EDELSON / AFP Y más. Vimos también la icónica 'Casita' de su 'dEBÍ tIRAR mÁS fOTOS Tour', que recordemos que no ha girado por Estados Unidos por miedo a las redadas a los fans, y ahí vimos a Karol G, Young Miko, Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba y al propio Ricky Martin. Y luego en "Yo Perreo Sola", clamó: "Mujeres del mundo perreando sin miedo!". En un momento dado, salió un niño viendo al artista recoger el Grammy en una televisión y se ha especulado que podría ser Liam Conejo, el muchacho de cinco años detenido por ICE. No es él, es el actor Lincoln Fox.

"God Bless America" Pero, con todo, el momento culmen ha llegado cuando Bad Bunny ha dicho: “God Bless America” (“Dios bendiga a América”), las únicas palabras que había pronunciado en inglés hasta entonces, para acto seguido con un balón de fútbol americano ir enumerando uno a uno el resto de países de Latinoamérica además de “United States” y Canadá. Huelga decirlo, parecía subrayar, América es más que el país que rige a golpe de post Donald Trump. “Un saludo a mis vecinos. Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón”, comentó también bromista el boricua ante un público a quien se oía corear y ovacionar al monumental espectáculo que estaban viendo, con una audiencia que, de acuerdo con las cifras de las que están circulando, supera el récord impuesto el año pasado, aunque aún estamos a la espera de cifras oficiales. Y, evidentemente, la cosa siguió en el postconcierto. Porque igual que de Bad Bunny se anticipaba una celebración de la diversidad, Donald Trump también se lanzó a postear apresuradamente su desazón. Y eso que no iba a ver la Super Bowl, pero, parece, no pudo resistirse…