Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: Italia se la juega en curling mixto
- Llega la hora del debut de las parejas de patinaje artístico: Olivia Smart / Tim Dieck y Sofía Val / Asaf Kazimov
Sigue en directo la tercera jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La delegación española tiene una importante agenda este lunes con el debut de las parejas de patinaje artístico.
Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck son la principal pareja de danza en patinaje artístico, pero la representación española se completa con Sofía Val y Asaf Kazimov, que también aspiran a lograr un gran resultado. Este lunes debutan con la danza rítmica a partir de las 19:20 horas. Fuera de la representación española, entramos en la fase decisiva de los dobles mixtos de curling con las primeras eliminatorias por la tarde, después de quedar definida la clasificación del 'round robin' por la mañana. Conoceremos nuevos campeones en combinado por equipos de esquí alpino, esquí acrobático slopestyle femenino, patinaje de velocidad femenino en 1.000 metros y saltos de esquí masculino. En esta última disciplina tenemos un nombre propio: el esloveno Domen Prevc. Después de la amarga plata de su hermana Nika, el mediano de los hermanos Prevc busca emular a sus mayores, Petr y Cenen, y no ser el único de la saga que se retire sin medalla olímpica alguna.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 9 de febrero, en directo
-
9:52
El patinaje llegará por la tarde. Para empezar la jornada, tenemos en diez minutos una emocionante cita con el curling entre Italia y Estados Unidos en la categoría mixta. El equipo local está obligado a ganar al estadounidense para no terminar cuarta y enfrentarse a Gran Bretaña en semifinales. Síguelo AQUÍ EN DIRECTO desde las 10:00.
-
9:00
Buenos días.
Sigue en directo con nosotros el tercer día de competición de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Este lunes seguiremos contando más medallas y daremos cuenta de la participación española.
-
09:30
Después del sabor agridulce que dejó este domingo el 26º puesto de Nora Castell en big air, modalidad de snowboard, queda por ver qué tal lo harán en su primer día las parejas españolas de danza, formadas por Olivia Smart y Tim Dieck, más Sofía Val y Asaf Kazimov. Su programa empezará a las 19:30 horas.