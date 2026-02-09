Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: Italia se la juega en curling mixto

Sigue en directo la tercera jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La delegación española tiene una importante agenda este lunes con el debut de las parejas de patinaje artístico.

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck son la principal pareja de danza en patinaje artístico, pero la representación española se completa con Sofía Val y Asaf Kazimov, que también aspiran a lograr un gran resultado. Este lunes debutan con la danza rítmica a partir de las 19:20 horas. Fuera de la representación española, entramos en la fase decisiva de los dobles mixtos de curling con las primeras eliminatorias por la tarde, después de quedar definida la clasificación del 'round robin' por la mañana. Conoceremos nuevos campeones en combinado por equipos de esquí alpino, esquí acrobático slopestyle femenino, patinaje de velocidad femenino en 1.000 metros y saltos de esquí masculino. En esta última disciplina tenemos un nombre propio: el esloveno Domen Prevc. Después de la amarga plata de su hermana Nika, el mediano de los hermanos Prevc busca emular a sus mayores, Petr y Cenen, y no ser el único de la saga que se retire sin medalla olímpica alguna.