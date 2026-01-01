Saltos de esquí de Año Nuevo 2026: vídeo en directo desde Garmisch-Partenkirchen

Como cada 1 de enero, este jueves se disputa la prueba de saltos de esquí de los Cuatro Trampolines en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), la cita obligada los aficionados al deporte en el primer día del año, y más en esta temporada de Juegos Olímpicos de Invierno. Sigue la competición desde las 14.00 horas en directo en el reproductor de vídeo esta página.

A pocas semanas de Milano-Cortina 2026, este jueves la atención estará puesta un año más en la estación bávara, que acoge desde 1953 esta prueba del circuito más prestigioso de los saltos de esquí nórdico (a veces también traducido como Cuatro Colinas) y que también forma parte de la Copa del Mundo.

El esloveno Domen Prevc, se presenta en Garmisch-Partenkirchen como el gran favorito después de su victoria del lunes en Oberstdorf (también en Alemania), en la primera prueba de la 74ª edición de los Cuatro Trampolines, la sexta que logra esta temporada en la Copa del Mundo.

Además, el miércoles lideró la calificación en ronda vespertina que hizo el corte de los 50 mejores. En esa toma de contacto con el Grosse Olympiaschanze, ya en Nochevieja, el alemán Stephan Embacher, de solo 19 años, voló hasta los 145,5 metros, nuevo récord del trampolín y quedó tercero en puntuación. Entre ellos quedó el austriaco Jan Hörl.