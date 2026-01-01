Saltos de esquí de Año Nuevo 2026: vídeo en directo desde Garmisch-Partenkirchen
- Sigue la mítica prueba del día 1 de enero desde las 14.00 horas aquí o en La 2, Teledeporte y RTVE Play
Como cada 1 de enero, este jueves se disputa la prueba de saltos de esquí de los Cuatro Trampolines en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), la cita obligada los aficionados al deporte en el primer día del año, y más en esta temporada de Juegos Olímpicos de Invierno. Sigue la competición desde las 14.00 horas en directo en el reproductor de vídeo esta página.
A pocas semanas de Milano-Cortina 2026, este jueves la atención estará puesta un año más en la estación bávara, que acoge desde 1953 esta prueba del circuito más prestigioso de los saltos de esquí nórdico (a veces también traducido como Cuatro Colinas) y que también forma parte de la Copa del Mundo.
El esloveno Domen Prevc, se presenta en Garmisch-Partenkirchen como el gran favorito después de su victoria del lunes en Oberstdorf (también en Alemania), en la primera prueba de la 74ª edición de los Cuatro Trampolines, la sexta que logra esta temporada en la Copa del Mundo.
Además, el miércoles lideró la calificación en ronda vespertina que hizo el corte de los 50 mejores. En esa toma de contacto con el Grosse Olympiaschanze, ya en Nochevieja, el alemán Stephan Embacher, de solo 19 años, voló hasta los 145,5 metros, nuevo récord del trampolín y quedó tercero en puntuación. Entre ellos quedó el austriaco Jan Hörl.
Formato de competición y puntuación de los saltos
Este jueves, después de una ronda de ensayos, la competición comenzará con la ronda eliminatoria característica de los Cuatro Trampolines, el torneo que se completará con el díptico austriaco en Innsbruck (el 4 de enero) y en Bischofshofen (el día 6).
En esta emocionante fase se enfrentan el 1ª de la calificación con el 50º, el 2º con el 49º... y así hasta 25 duelos, aunque se empieza a las 14.00 horas por los duelos en teoría más igualados (el 25º frente al 26º, el 24º frente al 27º...). Los ganadores y los cinco mejores perdedores (lucky loosers) pasan a la decisiva segunda ronda, de 30, que decidirá el ganador de la prueba inmediatamente después.
La clasificación se ordena por puntos y para ello se combina la distancia del salto (con puntos extra por los metros que pasen del punto K de referencia) y el estilo (valorado por cinco jueces). Además, la puntuación se compensa en función del viento y la longitud concreta de la rampa establecida para ese intento.
Además de en esta web, puedes ver los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen en La 2, Teledeporte y RTVE Play con la narración de Paco Grande y los comentarios de Pablo Egea.