Johannes Klaebo: el 'Pogacar del esquí de fondo' camino a otra gesta en Milano-Cortina

Si Tadej Pogacar es el símbolo del dominio casi absoluto en el ciclismo mundial —capaz de ganar el Tour de Francia y las clásicas más importantes una y otra vez imponiéndose en casi todos los terrenos—, en las pistas de esquí de fondo ese papel le corresponde a Johannes Høsflot Klæbo.

El noruego será una de las grandes atracciones de los próximos Juegos de Milano-Cortina 2026, donde puede elevarse al rango de leyenda del olimpismo. Porque la figura de Klæbo excede al deporte de la nieve... y el ciclismo también es parte de la historia de este esquiador.

Una trayectoria de cine Klæbo, nacido en Trondheim (Noruega) en 1996, es ya uno de los grandes de la historia del esquí de fondo a sus 29 años. Es el primer hombre que alcanza las cien victorias en la Copa del Mundo de esquí de fondo, un hito que solo alcanzó antes su compatriota Marit Bjørgen en categoría femenina. Johannes Klaebo, gran campeón del Mundial 2025 de esquí de fondo Christian Bruna / Voigt / Getty El palmarés de Klæbo incluye por tanto una colección de globos de cristal (el premio de la Copa del Mundo) y de medallas internacionales, incluido el increíble pleno de seis oros en el Mundial de Trondheim 2025. Fue profeta en su tierra. Además de sus éxitos en competición, Klæbo ha trascendido al terreno cultural y ha protagonizado un documental que explora su vida, su preparación y el sacrificio familiar que hay detrás de su fenomenal carrera y que fue estrenado en salas de cine en Noruega hace solo unas semanas. En esta campaña 2025-26 Klaebo ha logrado resultados dispares, pero llegará a Milano-Cortina 2026 con el cartel de favorito en muchas pruebas, desde las más explosivas hasta las más largas. Su objetivo en la sede de Val di Fiemme será consolidarse como el referente absoluto de la disciplina y acercarse o incluso superar el récord de ocho oros olímpicos del equí de fondo. En sus anteriores participaciones en los Juegos sumó cinco medallas de oro, una de plata y otra de bronce, por lo que tiene a su alcance ya ese tope histórico en la que debe ser su tercera participación en la máxima cita del deporte de invierno.