Lucas Pinheiro, el Ronaldinho de las nieves que quiere bailar samba sobre el Stelvio en los Juegos 2026

Nada hay más serio en los deportes de invierno que una temporada olímpica. Todo se analiza al milímetro, cada centésima pesa el doble y la presión y la exigencia se disparan. Pero en la Copa del Mundo de esquí alpino, uno de los grandes nombres del eslalon se lo está pasando en grande. El brasileño Lucas Pinheiro Braathen espera los Juegos de Milano-Cortina con una idea clara: competir a toda velocidad sin perder la alegría.

Ante todo, con Pinheiro estamos ante un deportista de primer nivel. De escuela noruega, es un gran especialista del eslalon, de postura compacta y valentía precisa en una disciplina en la que la gloria se puede escapar en un abrir y cerrar de ojos. Su victoria en Levi (Finlandia), en el arranque de temporada, fue algo más que el primer triunfo de un esquiador brasileño en la Copa del Mundo: fue una declaración de intenciones de aspirar al oro el próximo 16 de febrero. En noviembre, en Laponia, era un reno lo que le esperaba como premio. Bienvenidos al esquí.

Lucas Pinheiro recibe un reno como premio por haber ganado la prueba de la Copa del Mundo de Levi (Finlandia) Christophe Pallot/Agence Zoom Christophe Pallot/Agence Zoom

Objetivo: samba en Milano-Cortina Ahora bien, lo más llamativo de Lucas es la alegría que aporta al circuito. Verle bailar samba con las botas de esquí puestas después de sus triunfos rompe esquemas en un deporte donde la celebración estándar suele ser levantar los bastones. Pinheiro convierte la meta en un escenario y lo hace con naturalidad. Porque esa alegría es parte de su personalidad, no es un truco de marketing. Si al cóctel le sumas que estos Juegos coincidirán en fechas con los Carnavales de Río, la historia ya está servida. Y aquí aparece la clave: el esquí alpino necesita espectáculo para atraer los focos. Pinheiro aún no llega al show de Alberto Tomba, pero el circuito blanco requiere grandes figuras y deportistas con carisma. Tiene a Mikaela Schiffrin y a Lindsey Vonn. De ahí que a nivel masculino haga falta alguien como este esquiador que ha hecho ondear la bandera de Brasil en lo más alto de la Copa del Mundo. Porque es el tipo de personaje con potencial para enganchar a quien no sigue el esquí cada fin de semana.

El Ronaldinho de las nieves Lucas Pinheiro Braathen no esconde cuál es su faro fuera del esquí: Ronaldinho, el exfutbolista del FC Barcelona. El esquiador brasileño lo cita como referente por esa mezcla de excelencia y alegría que convertía cada partido en una fiesta. Esa devoción es la que ha trasladado a la Copa del Mundo. Ha llevado el ‘jogo bonito’ al esquí alpino, compitiendo al límite sin perder la sonrisa. Y hace que el público disfrute de sus triunfos como cuando Ronaldinho se inventaba un regate. Su sueño es conocerlo algún día. Su historia, además de divertida, es potente. Lucas Braathen nació en Oslo, hijo de padre noruego y madre brasileña. Se formó en la fábrica nórdica del esquí, con la disciplina, técnica y frialdad competitiva que eso conlleva. Campeón de la Copa del Mundo de 2023 en la disciplina del eslalon, rompió con la Federación noruega por la gestión de sus derechos de imagen y los patrocinios. Estuvo incluso una temporada fuera del circuito. Hasta que eligió competir por Brasil, anteponiendo el apellido materno, Pinheiro, y haciendo de la samba su bandera e identidad.