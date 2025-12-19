Alberto Tomba, la leyenda que se forjó en Cortina d'Ampezzo

Su nombre te lleva directamente a la década de los noventa, cuando sin saber muy bien por qué, podías acabar hablando de esquí en un país donde solo los Fernández Ochoa consiguieron un espacio de atención sobre los deportes de nieve. El nombre de Alberto Tomba fue, en aquellos años, un emblema mediático, deportivo... y extradeportivo.

Deportista magnético desde sus inicios, brillante en las pistas y perseguido por la prensa de todos los colores fuera de ella, Alberto Tomba pasa por ser uno de los esquiadores más grandes de todos los tiempos, y probablemente el más famoso. Tricampeón olímpico y dos veces campeón del mundo, Tomba dio sus primeros pasos sobre la nieve en Cortina d'Ampezzo, sede de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Nacido en Bolonia hace exactamente hoy 59 años, Alberto Tomba siempre ha resaltado la importancia de la familia y de sus padres, los primeros que llevaron a las alturas de Cortina d'Ampezzo a un niño que destacaba en todos los deportes que practicaba en la ciudad. Pronto se convertiría en una estrella mundial y quemaría las ruedas de su Ferrari Testarossa por las calles de su ciudad natal. Con solo 21 años ganó el bronce en el eslalon gigante del Mundial de Crans-Montana. Un año después explotó en los Juegos de Calgary '88.

Explotó 'La bomba' Tomba. El apodo pronto adquirió tintes sexuales en unos años en los que los rumores por su agitada vida nocturna no tardaron en dispararse. "Alberto Tomba no dice que no a las visitas femeninas en su hotel (...) está, según su entrenador, algo despistado y no muy concentrado para obtener la medalla de oro que es su objetivo en estos Juegos", se informaba en el programa resumen de TVE de las primeras mangas en Calgary. Tomba salió de Canadá con dos medallas de oro, en eslalon y eslalon gigante, y una cita con la patinadora alemana Katarina Witt. El primero, por cierto, tras comerse un pedazo de 'panettone' entre manga y manga. Cuatro años después, repetiría oro olímpico en el eslalon gigante de Albertville, donde también fue subcampeón olímpico en eslalon; y cerró su carrera olímpica con una nueva lata en eslalon en Lillehamer '94.