El actor y director de cine Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH

El cineasta y actor Eduardo Casanova ha anunciado en su cuenta de Instagram que tiene VIH. "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", asegura en el post el autor de Silencio, su última serie.

"Lo hago cuando yo quiero. cuando yo puedo. lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme. pero, sobre todo, lo hago con dignidad. la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con vih pudieran salir del armario. (cerca del 80% de las personas con vih no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", explica.

El post continúa anunciando un nuevo documental sobre este tema que Casanova ha hecho con Jordi Évole: "Quiero explicar brevemente lo que es esto: es una película documental producida por Jordi Évole (Producciones del Barrio y Atresmedia), no es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas. Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz".

A finales de este año, el artista presentaba su nueva serie Silencio. En esta ficción que sigue el estilo transgresor marca de la casa del director, Casanova mezcla vampirismo y el estigma que aún persiste en torno al VIH.

El pasado 2 de diciembre, el actor y director recordó causando cierto revuelo en La Revuelta, en su afán por luchar contra la estigmatización del VIH y del sida, que “indetectable = intransmisible”, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el sida. Y la viróloga Jara Llenas-García acudió al programa para puntualizar que, si bien es completamente cierto, para ello es necesario que haya un proceso previo de diagnóstico y tratamiento. En cualquier caso, la especialista ha agradecido al director que “sacase el tema, porque no se habla lo suficiente”.

Y aunque Casanova "dijo muchas cosas que estaban muy bien", la viróloga quiso completar esta información: “Es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman el tratamiento (…), no transmiten el virus por vía sexual”. Un hallazgo “liberador” para quienes portan el virus, ya que les permite tener “una vida completamente normal”.