Los candidatos del PSOE, Vox y UPEx en las elecciones de Extremadura debaten este jueves en RTVE

Los candidatos de los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura —todos menos María Guardiola del PP que ha declinado la invitación — van a presentar este jueves sus propuestas de cara a las elecciones de este domingo en un debate, el primero que RTVE organiza en Extremadura, que estará presentado por el periodista Xabier Fortes.

El debate contará con el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el portavoz de Vox en la cámara autonómica, Óscar Fernández, y la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, candidatos respectivamente de sus partidos. Se emitirá en directo al finalizar la segunda edición del Telediario, a partir de las 21:45 horas.

RTVE celebró una reunión con los cuatro partidos en su sede de Mérida, en la que el PP solicitó enviar un representante del partido que no fuera su candidata número 1 a la Presidencia, María Guardiola, pero el resto de formaciones rechazaron debatir con una persona diferente a la candidata y acordaron celebrar el debate a tres.

A pesar de ello, el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.