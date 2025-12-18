Los candidatos del PSOE, Vox y UPEx en las elecciones de Extremadura debaten este jueves en RTVE
- El PP propuso participar sin Guardiola, que declinó la invitación y el resto de los partidos no aceptaron
- Se emitirá en directo en La 1en desconexión para Extremadura, en el canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es
Los candidatos de los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura —todos menos María Guardiola del PP que ha declinado la invitación — van a presentar este jueves sus propuestas de cara a las elecciones de este domingo en un debate, el primero que RTVE organiza en Extremadura, que estará presentado por el periodista Xabier Fortes.
El debate contará con el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el portavoz de Vox en la cámara autonómica, Óscar Fernández, y la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, candidatos respectivamente de sus partidos. Se emitirá en directo al finalizar la segunda edición del Telediario, a partir de las 21:45 horas.
RTVE celebró una reunión con los cuatro partidos en su sede de Mérida, en la que el PP solicitó enviar un representante del partido que no fuera su candidata número 1 a la Presidencia, María Guardiola, pero el resto de formaciones rechazaron debatir con una persona diferente a la candidata y acordaron celebrar el debate a tres.
A pesar de ello, el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.
Un debate en tres bloques
Durante 75 minutos, los tres candidatos presentarán sus propuestas a partir de las principales preocupaciones de los extremeños y abordarán los principales asuntos de actualidad, con las denuncias de acoso sexual que han afectado al PSOE y al PP y los casos de corrupción que se investigan.
El debate electoral se podrá ver en La 1 en su desconexión de Extremadura y también se podrá seguir en el Canal 24 horas, en su emisión nacional e internacional; Radio 5 y a través de la plataforma gratuita RTVE Play y RTVE.es.
Los candidatos del PSOE y de Vox se han mostrado críticos con la decisión del PP de no acudir al debate con su número 1. Gallardo ha acusado a Guardiola de esconderse, mientras Fernández lo ha atribuido a que "no tiene programa y no quiere que los extremeños lo sepan".
Tras el debate es el turno del análisis en La Noche en 24 Horas presentado por LLuis Guilera.