Mapa de los resultados en las elecciones extremeñas 2025 calle a calle: ¿qué ha votado tu vecino?
- Usa el mapa o busca una dirección para ver el resultado de las elecciones en Extremadura en cada barrio
¿Quién ha ganado las elecciones del 21-D en cada calle de Extremadura? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, Unidas por Extremadura o la coalición Juntos Levanta en cada manzana, barrio o localidad?
Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada sección censal de Extremadura o compara los resultados de cada uno de los principales partidos en 2025 con los que obtuvo en las pasadas elecciones de 2023. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre los dos principales partidos de cada bloque ideológico y cuál de los dos ha sido el más votado en cada barrio. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu vecindario? ¿Qué formación ha sido la más votada en tu barrio? ¿Cómo ha cambiado respecto a lo que se votó en las últimas elecciones autonómicas extremeñas? Averígualo usando las opciones del mapa.
Mapa por sección censal
Este mapa ha sido elaborado con datos de la Junta de Extremadura a nivel de sección censal. Utiliza el zoom del mapa para ver cómo han votado los vecinos de una zona concreta y saber quién ha ganado en cada calle o manzana, en un determinado barrio o en un municipio pequeño. También se puede recurrir al buscador: introduce el nombre de un municipio, el tipo de vía, el nombre de esta y un número para que el mapa muestre el resultado de las elecciones en Extremadura en esa zona.
Las secciones censales son unidades territoriales inferiores al municipio en las que se concentra una población que generalmente no supera los 1.000 habitantes, y que sirven para organizar y administrar el censo en unas elecciones. Todos los municipios, cualquiera que sea su tamaño, están divididos en al menos una de estas secciones, que son mucho más numerosas cuanto mayor es el tamaño de la población. Así, en una ciudad grande con elevada densidad de población, una sección censal puede equivaler a unas pocas calles.
Sus límites coinciden con calles, carreteras, construcciones permanentes de otro tipo o accidentes naturales. Conocer los resultados electorales a este nivel permite identificar con mayor detalle cómo se ha votado en las elecciones en Extremadura.
Datos provisionales proporcionados por la Junta de Extremadura.