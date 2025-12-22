Mapa de los resultados en las elecciones extremeñas 2025 calle a calle: ¿qué ha votado tu vecino?

¿Quién ha ganado las elecciones del 21-D en cada calle de Extremadura? ¿Cuántos votos han obtenido el PP, PSOE, Vox, Unidas por Extremadura o la coalición Juntos Levanta en cada manzana, barrio o localidad?

Elige entre las distintas opciones que ofrece nuestro mapa interactivo para descubrir quién ha sido el partido más votado en cada sección censal de Extremadura o compara los resultados de cada uno de los principales partidos en 2025 con los que obtuvo en las pasadas elecciones de 2023. También puedes ver cómo ha ido la batalla por el voto entre los dos principales partidos de cada bloque ideológico y cuál de los dos ha sido el más votado en cada barrio. ¿Quieres saber cómo le ha ido a cada partido en todo el territorio o si ha habido un cambio en el partido más votado? ¿Ha ganado la derecha o la izquierda en tu vecindario? ¿Qué formación ha sido la más votada en tu barrio? ¿Cómo ha cambiado respecto a lo que se votó en las últimas elecciones autonómicas extremeñas? Averígualo usando las opciones del mapa.