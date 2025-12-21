La participación en Extremadura cae al 62,7%, mínimo histórico en autonómicas, pero también en municipales y generales
- La participación ha caído 7,6 puntos respecto a las últimas autonómicas del año 2023
- Solo en algunas europeas, en referendos y en las elecciones del Senado en 1982 fue más baja
Especial Elecciones Extremadura | Resultados elecciones
⏳ Esta noticia muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER) y está elaborada con los datos escrutados al 99,98%.
La participación en las elecciones de Extremadura de este domingo se ha desplomado hasta el 62,7%, lo que supone una caída de 7,6 puntos porcentuales respecto a las anteriores autonómicas de 2023, con el 99,89% de los datos escrutados. La participación de este 21D no solo es la más baja de la serie histórica en unas elecciones a la Asamblea de Extremadura; los extremeños nunca habían votado tan poco ni en unas municipales ni en elecciones generales al Congreso. Solo en algunas europeas, dos de los cuatro referendos y en las elecciones al Senado de 1982 se abstuvieron más. Este domingo las personas que se han quedado en casa han sido casi cuatro de cada diez.
Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, en la provincia de Badajoz, la más poblada de las dos extremeñas, ha acudido a votar el 62,4 % de los electores, 7,7 puntos menos que hace tres años. En la provincia de Cáceres, la participación ha bajado hasta el 63,3%, lo que supone un descenso de 6,4 puntos respecto a las anteriores elecciones autonómicas.
La participación en los comicios de este domingo es también la más baja por provincias de la serie histórica de las elecciones autonómicas:
La participación por municipios
En Badajoz capital, la ciudad con más población de Extremadura, la participación ha sido del 59%, algo más de 4 puntos menos que en 2023. En Cáceres capital, la participación se ha mantenido más o menos estable: han ido a votar el 66,72% de los electores del censo, apenas 0,15 puntos menos que hace tres años. En Mérida, la participación ha sido cercana al 61,2%, lo que supone 2,25 puntos menos que la anterior convocatoria autonómica, mientras que en Plasencia se ha quedado en el 58,49%, una cifra 3 puntos porcentuales por debajo de 2023.
Los municipios con mayor participación han sido Cerezo, en Cáceres, con un 81,5%, y Herreruela, con un 81,2%, en la misma provincia. El municipio con mayor participación de Badajoz ha sido Tamurejo, donde se ha alcanzado el 81,1% del censo. Los municipios cuya participación se ha quedado por debajo de la mitad del censo han sido Zahínos (46%), Trasierra (49,6%), Valverde del Fresno y La Parra (ambos con un 49,9%).
La participación ha bajado en los 388 municipios de Extremadura. La bajada más significativa ha sido la de Oliva de Mérida, un pueblo de apenas 1.660 habitantes. En esta localidad pacense solo ha votado la mitad del censo, cuando hace tres años lo hizo el 88%. Una caída similar se ha registrado también en Trasierra, también en la provincia de Badajoz. En esta localidad de unos 590 habitantes, ha votado menos del 50% de los votantes residentes registrados, cerca de 37 puntos porcentuales menos que en las anteriores autonómicas. Durante el día, la participación en un pequeño puñado de localidades, entre ellas en Cáceres, se ha mantenido más alta que en 2023, pero al cierre de los colegios electorales todo han sido caídas.
La menor caída de la participación se ha dado en Cáceres, donde se puede decir que se ha mantenido, al haber caído solo 0,15 puntos porcentuales como se señalo más arriba. En Atalaya, en Badajoz, un pequeño pueblo de apenas 260 personas empadronadas la caída de la participación ha sido la segunda más suave con la pérdida de 2 puntos porcentuales hasta quedarse en el 80%. De hecho, las caídas de participación en las ciudades más grandes de la región han sido más moderadas que en las zonas rurales, donde se han registrado los mayores descensos. En la siguiente tabla puedes ver cómo ha sido la participación buscando por el municipio que te interese:
En el siguiente gráfico puedes ver cómo la participación de este domingo 21 de diciembre es la más baja de todas las autonómicas celebradas hasta ahora. Los extremeños solo han votado menos para el Senado en 1982, en cinco de las nueve elecciones europeas -comicios tradicionalmente con poca participación en el conjunto de España- y en dos de los cuatro referendos celebrados: el de la OTAN y el de la Constitución europea.
