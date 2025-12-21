La participación en Extremadura cae al 62,7%, mínimo histórico en autonómicas, pero también en municipales y generales

⏳ Esta noticia muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER) y está elaborada con los datos escrutados al 99,98%.

La participación en las elecciones de Extremadura de este domingo se ha desplomado hasta el 62,7%, lo que supone una caída de 7,6 puntos porcentuales respecto a las anteriores autonómicas de 2023, con el 99,89% de los datos escrutados. La participación de este 21D no solo es la más baja de la serie histórica en unas elecciones a la Asamblea de Extremadura; los extremeños nunca habían votado tan poco ni en unas municipales ni en elecciones generales al Congreso. Solo en algunas europeas, dos de los cuatro referendos y en las elecciones al Senado de 1982 se abstuvieron más. Este domingo las personas que se han quedado en casa han sido casi cuatro de cada diez.

Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, en la provincia de Badajoz, la más poblada de las dos extremeñas, ha acudido a votar el 62,4 % de los electores, 7,7 puntos menos que hace tres años. En la provincia de Cáceres, la participación ha bajado hasta el 63,3%, lo que supone un descenso de 6,4 puntos respecto a las anteriores elecciones autonómicas.

La participación en los comicios de este domingo es también la más baja por provincias de la serie histórica de las elecciones autonómicas: