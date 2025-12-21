En qué fijarse en las elecciones de Extremadura 2025

Este domingo, Extremadura celebra elecciones autonómicas anticipadas, y lo hace en unas condiciones singulares. No solo porque es la primera vez que sus comicios no coinciden con los municipales y tienen lugar en invierno en lugar de en primavera, sino porque son el entremés que intensifica un nuevo ciclo electoral en España en el primer semestre de 2026, dentro de un contexto de especial tensión política.

Más allá de las interpretaciones del día después, y en lo que concierne a la ciudadanía de Extremadura, estas elecciones tienen sus propios puntos de interés, en los que merece la pena fijarse para entender el resultado que saldrá de las urnas este 21 de diciembre.

¿Bajará la participación del 70%? 💡 Es la primera vez que las elecciones extremeñas se celebran de manera independiente, es decir, separadas de las elecciones municipales. Además, pasan de la primavera al invierno y a las puertas de la Navidad. ¿Cómo afectará a la participación? La afluencia a las urnas podría caer por debajo del listón histórico en Extremadura, que no ha bajado del 70% desde 1983. La única excepción tuvo lugar en 2019, cuando la participación fue del 69,3%. En las últimas elecciones, las que dieron la presidencia a Guardiola, fue del 70,4%, y ya fue uno de los porcentajes más bajos de la historia, que de todos modos encadena una tendencia a la baja en la participación desde 2003.

¿Será la primera vez que el bloque de derecha sea mayoritario? 💡 Si se confirman las proyecciones de las últimas semanas –con el PP y Vox al alza y el PSOE en descenso–, el bloque de derecha superaría el 50% de los votos por primera vez. La historia electoral extremeña muestra una hegemonía del PSOE que, hasta 2023, solo se rompió en 2011, los únicos comicios que ganó el PP. El bloque de izquierda siguió siendo mayoritario, pero José Antonio Monago se convirtió en el primer presidente 'popular' gracias a la abstención de IU. Las elecciones de 2023 fueron las primeras en las que los partidos de derecha consiguieron un apoyo superior a los de izquierda. No consiguieron superar la barrera del 50%, pero se quedaron cerca. La cita de hoy resolverá las dudas sobre si se trató de un punto de inflexión del comienzo de un nuevo equilibrio de fuerzas.

¿Acertarán las encuestas? 💡 El promedio de RTVE con las últimas encuestas publicadas dibuja un escenario de victoria del PP, pero insuficiente para gobernar sin apoyos. La foto del lunes, cuando se publicaron las últimas encuestas, muestra una subida del PP, que se llevaría más del 40% del voto y conseguiría 30 escaños. En los últimos días, algunas casas encuestadoras acercaban a Guardiola a los 33 escaños de la mayoría absoluta, aunque sin llegar. Mejoraría, por tanto, su resultado, pero seguiría siendo insuficiente para gobernar en solitario. Vox, por su parte, ha ido subiendo en las encuestas desde que se convocaron las elecciones. Con la proyección de los últimos sondeos publicados, el partido casi duplicaba su resultado de 2023, pasando de 5 a 9 escaños. En cambio, para el PSOE las encuestas muestran una caída constante. Según la última proyección del promedio de RTVE, se quedaría por debajo del 30% y caería a 21 escaños, siete menos que en 2023.

¿Cuánto dependen los partidos del voto rural? 💡 Extremadura no es una comunidad muy poblada y solo Badajoz, Cáceres y Mérida superan los 50.000 habitantes. Para ganar en Extremadura, cualquier formación política debe conquistar el voto de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. PSOE y PP lo hacen y Vox ha aprendido esta lección a medida que ha ido creciendo: lo rural determina la política extremeña. En Extremadura, más del 60% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes. Su densidad de población es de 25,3 habitantes por km², cuando la media nacional es de 96,1. En suma, presenta una de las poblaciones más rurales y dispersas de España, lo que concede una relevancia electoral mucho mayor al voto de pequeños y medianos municipios. Así, el voto de los municipios de menos de 10.000 habitantes representa el 51% del censo electoral extremeño. El PSOE obtiene casi dos tercios de sus votos en municipios rurales (menores de 10.000 habitantes). No es solo que los pueblos pequeños extremeños voten mayoritariamente al PSOE, sino que los socialistas recaban ahí la mayor parte de su voto total, el 62% en 2023, lo que indica una dependencia máxima de las poblaciones pequeñas. El PP obtiene más de la mitad de sus votos en municipios rurales, aunque con menor intensidad que el PSOE. En las últimas elecciones, el PP cosechó allí el 54,1% de sus apoyos, pero se está “diversificando” y ha incrementado el peso relativo del voto urbano. Vox ha entendido esto, y es el único partido cuyo voto se ha “ruralizado”. Al igual que los demás partidos surgidos de la crisis del bipartidismo, empezó siendo urbano (el 56,3% de sus menos de 2.000 votos totales en 2015 fueron en las ciudades de más de 30.000 habitantes), pero a medida que consolidó una organización a nivel territorial y su discurso ha ido calando en grupos sociales diferentes, ha logrado penetrar y crecer en el ámbito rural. Para Unidas por Extremadura, la tendencia es similar: siendo un partido en origen más urbano, ha virado hacia los pueblos. Su dependencia del voto de municipios pequeños es moderada-alta y ha ido creciendo, hasta el 48% en 2023, si bien al mismo tiempo su fuerza electoral en general ha ido menguando.

¿Qué partidos dominan en los pueblos y las ciudades? 💡 El comportamiento electoral varía según el tamaño de población y ha cambiado de forma notable en las últimas elecciones. El PSOE ha ido perdiendo centralidad en las ciudades frente al avance del PP y Vox, mientras que el PP se consolida en ellas y Vox irrumpe con fuerza; Unidas Podemos, en retroceso, resiste mejor en municipios grandes. El PSOE ha dejado de ser el partido más votado en las poblaciones urbanas (más de 30.000 habitantes), por el crecimiento del PP y Vox. En los espacios rurales sí ha mantenido su pujanza, pero su ventaja se ha erosionado. El PP basó su crecimiento en las elecciones de 2023 en su posicionamiento como primera fuerza en las ciudades más grandes, superando al PSOE en 9 puntos. Vox representa el cambio más pronunciado hasta convertirse en tercera fuerza. En 2015 es prácticamente inexistente, pero en 2023 capta casi el 7% del voto rural y el 12% del urbano. En el caso de Unidas Podemos, cuya tendencia es a la baja, sus resultados son relativamente mejores en las poblaciones de mayor tamaño.