Don Benito, el 'Ohio de Extremadura' que vaticina los ganadores de las elecciones extremeñas

A la vera del río Guadiana, en la comarca de La Serena-Vega Alta, se levanta Don Benito, el quinto municipio más grande de toda Extremadura, con más de 37.000 habitantes. Una ciudad solo por detrás de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este rincón de la provincia de Badajoz, sus ciudadanos pasean ajenos a un fenómeno particular, ser el 'Ohio extremeño'.

"Será porque Don Benito está en el ojo de mira de todo por quien nos gobierna", expresa Virginia, una vecina que no sabe dar explicación al término.

"¿Ohio? ¿Que qué es? No sé, ¿cómo una hoja?", responde otra vecina de esta ciudad pacense extrañada al ser preguntada por si sabe que Don Benito es el 'Ohio extremeño'.

Misma respuesta da Chelo, una jubilada, de unos 70 años, que va con su carrito azul a hacer la compra de la semana. "¿Ohio? Me suena a ciudad o a una planta", expresa.

"¿Don Benito el Ohio de Extremadura? Ohio, no sé lo que es Ohio. Imagino que será una cosa buena porque de Don Benito no se puede decir nada malo, por lo menos yo que soy de aquí", incide Chelo, mientras mira con cara de incredulidad. "Será como el talismán de algo, no sé. Exactamente, no lo sé", vaticina desesperada como quien se enfrenta a un problema de matemáticas prácticamente imposible de resolver.

En las últimas cuatro elecciones el resultado ha sido casi el mismo a nivel autonómico En las últimas cuatro elecciones autonómicas esta localidad pacense es la que más se ha aproximado al resultado general del conjunto de Extremadura. Tal y como ocurre con Ohio, estado del norte de Estados Unidos, cuando hay elecciones a la Casa Blanca, que durante muchos años ha servido como predictor de los resultados que arrojan las urnas en el país norteamericano. Y algo muy similar ocurre en Don Benito. Décima arriba, décima abajo, ha llegado a pronosticar el orden de los partidos más votados a la Asamblea de Extremadura y su porcentaje de apoyo en los últimos cuatro comicios autonómicos. Es decir, desde 2011. En las últimas elecciones, en 2023, los votos de las elecciones en Don Benito arrojaron que el PSOE ganaba al PP por unas décimas, 38,9% frente a 38,3%; Vox sacaba un 8,6% de las papeletas y Podemos, por su parte, un 6%. El otro 8,2% se repartía entre otras formaciones. Como si de un espejo de Extremadura se tratase, los resultados de Don Benito se replicaron a nivel autonómico: el PSOE lograba el 39,9% de los votos, el PP 38,9%, Vox un 8,1% y Podemos un 6%. "¿Y por qué somos tan importantes? ¡Porque Don Benito es lo mejor, te lo he dicho! Será porque somos más abiertos y más cercanos", resume Chelo alegremente al resolverse el misterio de por qué a su ciudad se le conoce como el 'Ohio Extremeño'. Problema matemático resuelto. A pesar de ello, otros vecinos no salen de su asombro por el resultado. "¿Quizá es porque hay mucha población?", responde Julia. "Yo creo que no tiene sentido. Hay mucha población, eso es cierto, tiene dos grandes poblaciones más pequeñas alrededor, pero hay otras grandes ciudades como el norte de Extremadura, Zafra, Badajoz, no sé si es tan representativo, no lo veo eso", responde Pilar, otra vecina de mediana edad.