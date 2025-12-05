Don Benito, el 'Ohio de Extremadura' que vaticina los ganadores de las elecciones extremeñas
- Esta población de Badajoz es la que más se aproxima al resultado general de las cuatro últimas elecciones en Extremadura
- RTVE.es da un paseo por la localidad y pregunta a sus vecinos por qué puede ocurrir esto y si son conscientes del fenómeno
A la vera del río Guadiana, en la comarca de La Serena-Vega Alta, se levanta Don Benito, el quinto municipio más grande de toda Extremadura, con más de 37.000 habitantes. Una ciudad solo por detrás de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este rincón de la provincia de Badajoz, sus ciudadanos pasean ajenos a un fenómeno particular, ser el 'Ohio extremeño'.
"Será porque Don Benito está en el ojo de mira de todo por quien nos gobierna", expresa Virginia, una vecina que no sabe dar explicación al término.
"¿Ohio? ¿Que qué es? No sé, ¿cómo una hoja?", responde otra vecina de esta ciudad pacense extrañada al ser preguntada por si sabe que Don Benito es el 'Ohio extremeño'.
Misma respuesta da Chelo, una jubilada, de unos 70 años, que va con su carrito azul a hacer la compra de la semana. "¿Ohio? Me suena a ciudad o a una planta", expresa.
"¿Don Benito el Ohio de Extremadura? Ohio, no sé lo que es Ohio. Imagino que será una cosa buena porque de Don Benito no se puede decir nada malo, por lo menos yo que soy de aquí", incide Chelo, mientras mira con cara de incredulidad. "Será como el talismán de algo, no sé. Exactamente, no lo sé", vaticina desesperada como quien se enfrenta a un problema de matemáticas prácticamente imposible de resolver.
En las últimas cuatro elecciones el resultado ha sido casi el mismo a nivel autonómico
En las últimas cuatro elecciones autonómicas esta localidad pacense es la que más se ha aproximado al resultado general del conjunto de Extremadura. Tal y como ocurre con Ohio, estado del norte de Estados Unidos, cuando hay elecciones a la Casa Blanca, que durante muchos años ha servido como predictor de los resultados que arrojan las urnas en el país norteamericano.
Y algo muy similar ocurre en Don Benito. Décima arriba, décima abajo, ha llegado a pronosticar el orden de los partidos más votados a la Asamblea de Extremadura y su porcentaje de apoyo en los últimos cuatro comicios autonómicos. Es decir, desde 2011.
En las últimas elecciones, en 2023, los votos de las elecciones en Don Benito arrojaron que el PSOE ganaba al PP por unas décimas, 38,9% frente a 38,3%; Vox sacaba un 8,6% de las papeletas y Podemos, por su parte, un 6%. El otro 8,2% se repartía entre otras formaciones.
Como si de un espejo de Extremadura se tratase, los resultados de Don Benito se replicaron a nivel autonómico: el PSOE lograba el 39,9% de los votos, el PP 38,9%, Vox un 8,1% y Podemos un 6%.
"¿Y por qué somos tan importantes? ¡Porque Don Benito es lo mejor, te lo he dicho! Será porque somos más abiertos y más cercanos", resume Chelo alegremente al resolverse el misterio de por qué a su ciudad se le conoce como el 'Ohio Extremeño'. Problema matemático resuelto.
A pesar de ello, otros vecinos no salen de su asombro por el resultado. "¿Quizá es porque hay mucha población?", responde Julia. "Yo creo que no tiene sentido. Hay mucha población, eso es cierto, tiene dos grandes poblaciones más pequeñas alrededor, pero hay otras grandes ciudades como el norte de Extremadura, Zafra, Badajoz, no sé si es tan representativo, no lo veo eso", responde Pilar, otra vecina de mediana edad.
Una foto fija similar a la de toda la comunidad en pequeña escala
La explicación es sencilla, la población de Don Benito se ha mantenido estable durante los últimos años, sin grandes variaciones y sin ser excesivamente grande (37.000 habitantes).
Además, tampoco ha sufrido grandes alteraciones en su censo electoral, de unas 30.000 personas, provocando que la foto fija de cada momento electoral de la población de la ciudad se asemeja al de toda la comunidad, pero en pequeña escala. Por ejemplo, la población extranjera en Don Benito es del 3,3%, mientras que la del conjunto de Extremadura es del 3,8%, según datos del INE en 2022.
"No pensaba nunca que lo fuese, será porque somos una población lo relativamente grande", razona Paco a las puertas de un bar de la localidad.
Para Francisco, un vecino de Don Benito que ha estado casi 20 años de fuera Extremadura, pero ahora ya vuelto a vivir la explicación es muy sencilla.
"El tema de la población es que es representativa con el total de Extremadura", argumenta. "Aquí hay muchas zonas que son más agrícolas, otras más industriales como Badajoz, Mérida y Almendralejo y aquí están representadas las dos partes: la industrial y el sector más primario que digamos", añade Francisco, acompañado de sus dos hijos, que se muestran como unos apasionados de la política.
"Puede que sea una representación bastante fidedigna de lo que es la región", concluye resolviendo el misterio sobre esta 'pequeña-gran' población de Extremadura. Tanto en número de habitantes como en el ser de su gente.