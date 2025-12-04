Sánchez y Gallardo proponen que Extremadura sea "el dique de contención de la derecha" en el arranque de campaña

El PSOE ha arrancado campaña en Extremadura con el lema 'Hazlo o lo Harán' y con un objetivo claro: revertir las encuestas y volver a ganar las elecciones. Por ello, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, han cargado contra el actual gobierno del PP, presidido por María Guardiola, para convertir la comunidad autónoma "en el dique de contención de la derecha".

El PP ha sido el blanco de todas las críticas tanto de Sánchez como de Gallardo en el Palacio de Congresos de Plasencia, en la provincia de Cáceres. De hecho, no han mencionado a Vox, tampoco a Unidas por Extremadura. La estrategia de ambos ha sido la de exponer cada uno de los "recortes" de los populares y de Guardiola.

El presidente del Gobierno ha aprovechado el arranque de campaña para criticar la "privatización" del PP y mostrar su rechazo a los audios conocidos esta semana sobre el gerente del hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

"No es Ribera Salud. No es Quirón. Es el modelo del PP, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro", ha asegurado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha pedido a los extremeños que reflexionen el próximo 21 de diciembre "sobre qué modelo de sociedad queremos".

Y ha advertido: "Son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes", unas declaraciones que han cosechado el aplauso de los 800 asistentes al mitin.

Sánchez insufla ánimos a la militancia y sostiene que agotará la legislatura El presidente ha querido insuflar ánimos a la militancia socialista en Extremadura ante unas encuestas desfavorables. "Al PSOE le sientan bien las campañas", ha gritado Sánchez, momento en que el público ha respondido con fuertes aplausos. No solo ha querido dar un mensaje a los votantes extremeños, sino también al resto de España: "La izquierda no pide perdón ni pide permiso para gobernar. Y es lo que vamos a hacer hasta el 2027 y lo que vamos a hacer después de 2027". De este modo, Sánchez sostiene que agotará la legislatura. Todo pese a su debilidad parlamentaria actual y a la posición de Junts per Catalunya, que mantiene el bloqueo de relaciones con el PSOE.

Gallardo: “Sé que llevo la mochila llena de piedras" Por su parte, el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha referido a la causa judicial pendiente contra él por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente, cuando lideraba esta institución provincial. Están acusados por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. “Sé que llevo la mochila llena de piedras", ha asegurado ante el auditorio. Y ha vuelto a defender su inocencia: "Estamos aquí para que no gane la injusticia, sino que gane la justicia”. También se ha mostrado convencido “que pese a los obstáculos que nos han intentado poner, no van a engañar a los extremeños”. En otras ocasiones, Gallardo ya ha había asegurado que "la derecha ha creado una gran mentira que nos ha hecho daño". La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo Justamente esta misma semana la Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido retrasar a mayo de 2025 el juicio contra Gallardo y David Sánchez. El tribunal ha modificado el calendario atendiendo así a la solicitud de varios de los abogados personados en la causa.

La ausencia de Guardiola en el debate de RTVE Sánchez y Gallardo también han afeado en el inicio de campaña que la candidata del PP, María Guardiola, haya optado por no asistir al debate electoral que organizará RTVE con motivo de las elecciones el próximo 18 de diciembre. RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura con PSOE, Vox y UxExtremadura Àlex Cabrera "Guardiola hace como Feijóo, que no va a los debates. Y ya empiezan con las encuestas. Que se queden con las encuestas que nosotros el 21 vamos a ganar las elecciones", ha sostenido Sánchez. Gallardo, por su parte, ha cuestionado si "teme" a algo: “Dice que no va. ¿A qué tiene miedo? ¿Qué temor tiene? ¿A que le digamos por qué ha dejado a 7.000 niños sin transporte escolar?". RTVE mantiene que el espacio sigue abierto a la presencia de Guardiola y que se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.