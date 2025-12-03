Dimite el director de la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón por la polémica con unos audios

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz, ha dimitido después de la filtración de unos audios en los que ordenaba rechazar pacientes para mejorar beneficios.

Según grabaciones a las que ha tenido acceso el diario El País, Gallart solicitó en una reunión interna en septiembre "desandar el camino" de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.

La empresa ha reaccionado con un comunicado en el que señala que "tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad".

Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha acusado al PP de "hacer de la salud un negocio". "Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse", ha escrito Sánchez en su cuenta de la red social X.

El presidente del Gobierno ha criticado que el CEO de una empresa que gestiona un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, esté "decidiendo sobre la vida de la gente" y ha señalado que "en eso consiste la privatización de la sanidad". "Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No lo vamos a permitir. El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", ha asegurado.

García acusa a Ayuso de "asfixiar" la sanidad pública La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado en su cuenta de la red social X "el modelo sanitario del PP" que deja la sanidad en manos de "empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos" y acusa a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de "asfixiar" la sanidad pública. ““ Ayuso ha defendido el sistema sanitario madrileño, que ha catalogado como "uno de los mejores del mundo" pese a que "no es perfecto", durante un discurso en los premios Influyentes. Sin hacer alusión directa a la polémica relativa al hospital de Torrejón, la presidenta madrileña sí ha reivindicado un sistema que "fomenta la colaboración público-privada".

Más críticas de ministros y políticos El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha calificado de "vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña". "Hoy hemos escuchado cómo se ve a los pacientes como clientes, cómo se alargan las listas de espera, cómo se convierte un derecho de todos, como es la sanidad pública en un negocio de unos pocos", ha añadido. "Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid y, por eso, tantas burradas, para que no se hable de esto de la verdad de lo que está pasando en Madrid". También en X, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha llamado la atención sobre los audios que publica El País. "El CEO de Ribera, la empresa privada que controla el hospital de Torrejón, ordena subir las listas de espera para aumentar el beneficio. Este es el modelo de Ayuso. Es aterrador. Se trata de que estemos peor para que ellos ganen más", ha resaltado Bergerot. Más Madrid está preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la grave vulneración de la protección del derecho a la salud y la perversión del uso de la sanidad pública madrileña, puesta al servicio del interés económico de las empresas.

Piden una investigación La asociación El Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, ha elevado una solicitud a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, pidiendo una investigación inmediata sobre las supuestas órdenes de la gestora privada del Hospital de Torrejón de Ardoz de rechazar pacientes y limitar la asistencia para aumentar beneficios. ““ En un escrito, la asociación califica la noticia como "gravísima" y subraya que este tipo de actuaciones suponen una "discriminación y denegación del deber de asistencia" en un hospital sostenido con fondos públicos madrileños. La entidad fundamenta su petición en que el derecho a la salud es un derecho fundamental protegido constitucionalmente y que la Ley General de Sanidad obliga a ofrecer asistencia a todos los ciudadanos, independientemente de si el proceso es "costoso". La asociación extiende su preocupación más allá del caso particular de Torrejón, sugiriendo que las acciones reveladas podrían ser un "modo de actuación" y no un hecho aislado. Por ello, El Defensor del Paciente solicita que la investigación se amplíe a una pesquisa por presunta corrupción y/o prevaricación en los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas privadas en materia sanitaria.