El temporal sigue activo en Cataluña con carreteras afectadas, riesgo de aludes y los ríos de Girona al límite

El temporal continúa activo este sábado en Cataluña, donde se mantiene la fase de alerta del plan especial de emergencias por inundaciones Inuncat, debido a la probabilidad de intensidad y acumulación de lluvia en las próximas horas.

Se prevén lluvias muy abundantes y preocupa el caudal de los ríos de Girona, como el Tordera o el Onyar, que bajan muy llenos. Protección Civil ha recibido más de 500 llamadas hasta las 6 horas de la mañana de este sábado.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha alertado de que se pueden superar los 200 l/m² en 24 horas en zonas del noreste del territorio, en Girona, y que se prevé que a lo largo de todo el episodio se puedan rozar los 300 l/m².

Montse Font, jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, ha indicado al Informativo de Fin de Semana del Canal 24h que "los ríos, torrentes y afluentes pequeños son los que nos preocupan más este sábado y mañana domingo".

Olas de cuatro metros Este sábado, las precipitaciones serán "muy abundantes", según el Meteocat, especialmente en el noreste, al tiempo que seguirá el temporal marino con olas de alrededor de cuatro metros. Inma Solé, subdirectora de Protección Civil de Cataluña, ha pedido a los ciudadanos a través del Canal 24h que mantengan la "vigilancia" en las zonas de costa y que no accedan a zonas que permanezcan cerradas. Esta experta espera que el temporal "vaya aflojando de cara al domingo". Durante la pasada noche, las lluvias han continuado en diversos puntos del litoral y prelitoral de Cataluña, en este caso con mayor intensidad en Terres de l'Ebre (en el sur de Tarragona), con hasta 40 mm acumulados en algunas zonas. El temporal provoca la crecida de varios ríos en Cataluña y obliga a evacuar dos trenes y una residencia Ante la previsión de que siga lloviendo durante todo este sábado, preocupa el crecimiento descontrolado de los caudales de los ríos, especialmente en la provincia de Girona. Según la Agencia Catalana del Agua, el río Tordera pasa por Fogars a 183 m³/s, el Ges en Torelló a 79 m³/s (ambos en el umbral de peligro), el Onyar en Girona a 141 m³/s y el Fluvià por Esponellà a 178 m³/s (en alerta). Protección Civil pide no acercarse a los ríos ni cruzar zonas inundables y se reserva la posibilidad de enviar un ES-Alert si fuera necesario en caso de que hubiera desbordamientos en algunos municipios gerundenses. Elisabeth Megias Pinós, alcaldesa de Tordera, un municipio de la provincia de Barcelona, ha declarado que en la noche del viernes les llegó un mensaje de peligro por riesgo a que se superase el caudal del río. El río llega estos días a los 190 m³/s, y la regidora ha ejemplificado que cuando pasó la borrasca Gloria por Cataluña el caudal del río llegó alrededor de los 400 m³/s.

Riesgo de aludes Según las previsiones del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, existe un peligro fuerte de aludes por nieve (nivel 4 sobre 5) en el Ter-Freser, vertiente norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo y mitad oriental del Perafita-Puigpedrós, por lo que se mantiene la prealerta del plan ALLAUCAT. Las estaciones de esquí de Núria y Vallter (Girona) están cerradas por el peligro de aludes, ya que se han acumulado entre 50 y 75 cm de nieve. Protección Civil recuerda la importancia de esquiar en las estaciones abiertas y únicamente dentro de pistas.

Afectaciones en las carreteras Según el Servicio Catalán del Tráfico, la BV-4024 está cortada en el Coll de Pal por nieve y viento, y la GIP-5129 está cortada entre Vilafant y Borrassà por inundaciones. ““ Es obligatorio circular con cadenas en la BV-4031 entre Castellar de n’Hug y Toses, y en la GI-400 entre Alp y Toses. El 112 ha recibido hasta el momento 516 llamadas por el temporal, que ha generado 342 expedientes.