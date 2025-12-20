Protección Civil envía un Es-Alert en 14 municipios de la provincia de Barcelona por las intensas lluvias

Protección Civil ha enviado este sábado un mensaje Es-Alert a móviles de la ciudad de Badalona y otros 13 municipios más de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial, todos ellos en la provincia de Barcelona.

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde anoche se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es-Alert.

También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

Cataluña tiene activado desde el viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana. La alerta ha pedido a los ciudadanos de las zonas más afectadas evitar los desplazamientos.

Avisos a Bomberos La mayoría de los avisos son por pequeñas inundaciones en bajos, donde los efectivos trabajan en evacuar el agua de lluvia, aunque también trabajan en retirar algún árbol caído en la vía pública, incidentes que no han causado heridos. Según los últimos datos del servicio Meteocat, desde las 12:00 horas de este mediodía se han acumulado en Badalona 52,3 litros por metro cuadrado; en Dosrius (Barcelona), 22,9 litros; y en Granollers (Barcelona), 21,6. Protección Civil recomienda a los ciudadanos que no se acerquen a ríos o rieras, que eviten desplazamientos innecesarios y que consulten el estado del tráfico si deben viajar en coche. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje a las redes sociales en las que pide extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias. ““