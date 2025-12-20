Protección Civil envía un Es-Alert en 14 municipios de la provincia de Barcelona por las intensas lluvias
- Desde anoche, la lluvia se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en otras localidades vecinas
- Las precipitaciones han dispersado al medio centenar de migrantes que quedaban en la plaza contigua al instituto B9
Protección Civil ha enviado este sábado un mensaje Es-Alert a móviles de la ciudad de Badalona y otros 13 municipios más de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial, todos ellos en la provincia de Barcelona.
Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde anoche se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es-Alert.
También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.
Cataluña tiene activado desde el viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana. La alerta ha pedido a los ciudadanos de las zonas más afectadas evitar los desplazamientos.
Avisos a Bomberos
La mayoría de los avisos son por pequeñas inundaciones en bajos, donde los efectivos trabajan en evacuar el agua de lluvia, aunque también trabajan en retirar algún árbol caído en la vía pública, incidentes que no han causado heridos.
Según los últimos datos del servicio Meteocat, desde las 12:00 horas de este mediodía se han acumulado en Badalona 52,3 litros por metro cuadrado; en Dosrius (Barcelona), 22,9 litros; y en Granollers (Barcelona), 21,6.
Protección Civil recomienda a los ciudadanos que no se acerquen a ríos o rieras, que eviten desplazamientos innecesarios y que consulten el estado del tráfico si deben viajar en coche. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje a las redes sociales en las que pide extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias.
Migrantes desalojados
La lluvia que cae este fin de semana en Cataluña, así como la presencia policial, han dispersado al medio centenar de migrantes que quedaban en la plaza contigua al antiguo instituto B9 de Badalona, del que fueron desalojados el miércoles, y muchos de los cuales esta noche han buscado cobijo bajo el puente de la autovía C-31.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su parte, ha asegurado este sábado que el desalojo del B9 es un ejemplo del "vía crucis" que supone para un propietario recuperar un inmueble.
Desde el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han denunciado a EFE la actuación policial y han asegurado que les han "barrido" de la plaza pero que la gente no puede desaparecer.
Los desalojados, en su mayoría migrantes, han buscado refugio bajo el puente de la C-31, así como en plazas, portales y descampados, ante lo que el sindicato califica de "acoso policial".
El pasado miércoles, los Mossos d'Esquadra desalojaron el B9, donde habían llegado a vivir casi 400 migrantes, tras lo que medio centenar se instalaron en la plaza que hay frente al edificio con una veintena de tiendas de campaña.