Los Mossos inician el desalojo en Badalona del mayor asentamiento de migrantes de Cataluña
- Ceca de medio millar de migrantes ha llegado a vivir en el antiguo instituto B9 de Badalona
- Un centenar de personas se manifiesta para tratar de parar este desalojo
Los Mossos d'Esquadra han iniciado a primera hora de este miércoles un desalojo masivo en el antiguo instituo B9 de Badalona, en Barcelona, convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, donde han llegado a vivir cerca medio millar de personas.
Decenas de furgones se han desplegado en la zona donde, a la vez, un centenar de personas convocadas por movimientos sociales se manifiesta para tratar de parar este desalojo.
El desalojo se realiza en respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Badalona a los Mossos d'Esquadra, mediante resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre.
Los servicios sociales municipales están presentes durante el operativo para prestar asistencia a las personas afectadas.
Los efectivos han llegado antes de las 7:00 de la mañana hasta el edificio y sus inmediaciones y han establecido un cordón policial, si bien han esperado a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.
Muchas de las personas que se alojaban en este instituto han abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad.
Albiol: "Empieza la desokupación de 400 okupas ilegales"
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito esta mañana en su perfil de X: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona", junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha.
Asociaciones vecinales: "Es un problema de pobreza"
La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) ha emitido un comunicado en el que manifiesta que "la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,... y en breve sin un techo para sobrevivir", informa la Agencia Efe.
"No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor", aunque también tilda de "insostenible" la situación del vecindario próximo al B9, pues "a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando".
La FAVB admite que "es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres.