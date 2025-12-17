Los Mossos inician el desalojo en Badalona del mayor asentamiento de migrantes de Cataluña

Los Mossos d'Esquadra han iniciado a primera hora de este miércoles un desalojo masivo en el antiguo instituo B9 de Badalona, en Barcelona, convertido en el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, donde han llegado a vivir cerca medio millar de personas.

Decenas de furgones se han desplegado en la zona donde, a la vez, un centenar de personas convocadas por movimientos sociales se manifiesta para tratar de parar este desalojo.

El desalojo se realiza en respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Badalona a los Mossos d'Esquadra, mediante resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre.

Desalojo en Badalona del mayor asentamiento de migrantes de Cataluña REUTERS

Los servicios sociales municipales están presentes durante el operativo para prestar asistencia a las personas afectadas.

Los efectivos han llegado antes de las 7:00 de la mañana hasta el edificio y sus inmediaciones y han establecido un cordón policial, si bien han esperado a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.

Muchas de las personas que se alojaban en este instituto han abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad.

Albiol: "Empieza la desokupación de 400 okupas ilegales" El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito esta mañana en su perfil de X: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona", junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha. ““