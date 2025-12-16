'Sirat', entre las 15 finalistas al Oscar a Mejor Película Internacional y a cuatro categorías más

Sirāt, de Oliver Laxe, la película elegida para competir en el Oscar a Mejor Película Internacional, ha sido preseleccionada por la Academia de Hollywood como una de las 15 finalistas en esa misma categoría, y también en las de Sonido, Casting, Fotografía y Canción Original. El próximo 22 de enero se anunciarán los cinco finalistas de cada categoría que pisarán la gala el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

La película de Laxe avanza con velocidad de crucero hacia la nominación. Tras ser elegida entre las seis finalistas al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, durante la última semana ha sido escogida como una de las mejores películas del año por los medios cinematográficos estadounidenses más influyentes como Indiewire o The New Yorker.

Ahora, Sirāt tendrá que esperar hasta el próximo 22 de enero para conocer si logra la nominación definitiva. Hasta ahora, solo La sociedad de la nieve de J.A. Bayona había conseguido pasar el corte en cuatro categorías en 2023. La cinta fue nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería, pero no ganó en ninguna de las dos categorías. De hecho, España no gana desde Mar adentro en 2004.

El proyecto dirigido por Laxe y que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

Como es tradicional, la Academia ha adelantado también los 15 finalistas de Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Maquillaje y peluquería, Banda Sonora, Sonido, Efectos especiales, Cortometraje de ficción, Cortometraje de animación y la nueva categoría de esta edición: Mejor Casting.

Entre las otras nominadas a Mejor Película Internacional están la francesa It was just an accident, la argentina Belén, la jordana All that’s left of you, la noruega Sentimental value y la japonesa Kokuho. En el caso de Mejor Canción Original, otras preseleccionadas son Wicked: For good (con dos temas, The girl in the bubble y No place like home), F1 con la canción Drive, o Sinners, con I lied to you.

Dentro de la categoría de Mejor Fotografía son también precandidatas Frankenstein, Wicked: For good, Bugonia y Sentimental Value, entre otras. En la nueva categoría de esta edición, la de Mejor Casting, hay títulos como Hamnet, Frankenstein, Wicked: For good, Sinners y Weapons.